Sabato piogge al Sud con forti venti e mari molto mossi

La prima perturbazione di marzo attraversa in queste ore il Sud Italia: dopo aver causato piogge diffuse tra basse Marche, Abruzzo e Molise, coinvolge ore le nostre regioni meridionali, assieme a un rinforzo dei venti settentrionali e a un aumento del moto ondoso dei mari. Si tratta di un passaggio molto veloce, nel pomeriggio odierno infatti avremo già un graduale miglioramento. Seguirà una domenica prevalentemente soleggiata, salvo una residua instabilità sulla Sicilia. Dal punto di vista delle temperature, nonostante il lieve calo odierno, i valori massimi resteranno al di sopra delle medie climatiche, al Nord anche di 4-5 gradi. La prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata da una maggiore variabilità e instabilità sul Nord Italia, dove una prima perturbazione è attesa già nella giornata di lunedì. Una seconda perturbazione atlantica potrebbe raggiungere le regioni settentrionali nella giornata di giovedì. Le regioni centro-meridionali vedranno un tempo più stabile con soltanto a tratti il passaggio di un po’ di nuvolosità.

Previsionni meteo per sabato. Sabato piogge in mattinata al Sud, più diffuse tra Calabria e nord della Sicilia, con il rischio di temporali. Rapido miglioramento nel corso della giornata con cessazione delle precipitazioni e tendenza a schiarite, particolarmente ampie dal pomeriggio. Altrove cielo sereno o parzialmente nuvoloso, per il passaggio di nubi medio alte sulle regioni centro-settentrionali. In serata e nella notte temporaneo aumento della nuvolosità sulla Sardegna, dove non si escludono locali piogge. Le temperature massime saranno in diminuzione su Molise, regioni meridionali, Sicilia e pianure del Nord-Ovest. Venti moderati o localmente forti settentrionali al Sud e sulle Isole; rinforzi di Maestrale sul mare di Sardegna e sul canale di Sicilia. Mari del Centro-Sud da mossi fino a molto mossi quelli meridionali e quelli intorno alla Sardegna. La nostra previsione per oggi ha un Indice di Affidabilità medio-alto (Ida 80-90).

Previsioni meteo per domenica. Tempo nel complesso abbastanza soleggiato: da segnalare il passaggio di velature sulle regioni settentrionali nel corso della giornata. Annuvolamenti sparsi e irregolari su Calabria e Sicilia, con la possibilità di brevi piogge e locali rovesci al mattino nel nord-ovest dell’Isola, nel pomeriggio essenzialmente nelle aree interne e montuose. All’alba qualche banco di nebbia tra la pianura veneta e il ferrarese. Temperature stazionarie e o in lieve aumento: clima diurno primaverile con valori prossimi ai 20 gradi nelle regioni di ponente. Venti settentrionali in attenuazione, ancora moderati su mare di Sardegna e Canali delle Isole.

Foto iStock/Getty Images