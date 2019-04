Sabato piogge al Centro-Sud: in serata peggiora al Nord-Ovest

La regione del Mediterraneo rimane interessata da una vasta area depressionaria che favorisce il passaggio di perturbazioni anche sull’Italia. Nello specifico nelle prossime ore mentre al Centro-Sud si faranno sentire ancora gli strascichi della perturbazione numero 3 del mese, al Nord si affaccerà già una nuova perturbazione che, partendo dalle regioni nord-occidentali a fine giornata, riporterà piogge diffuse e nevicate in montagna. Domenica, a causa di questa nuova perturbazione, la giornata sarà nel complesso nuvolosa, con piogge che nel corso del giorno interesseranno quasi tutte le nostre regioni, con fenomeni meno probabili sull’alto versante adriatico e in Sardegna. Oltre alle piogge ci saranno anche nevicate diffuse su Alpi Centrali e Orientali e sull’Appennino Settentrionale. Lunedì la coda della perturbazione renderà ancora instabile il tempo all’estremo Sud con le ultime piogge al mattino anche sul medio Adriatico. La perturbazione, poi, si allontanerà favorendo successivamente qualche giorno di tempo per lo più asciutto anche se non ovunque soleggiato.

Previsioni meteo per sabato. Sabato molte nuvole ovunque, con pochi temporanei sprazzi di sole. Al mattino piogge sparse al Sud, specie in Puglia, sud-ovest della Sardegna e, a carattere più isolato, sul Piemonte centro-meridionale. Nel pomeriggio rovesci e temporali qua e là Lazio, Abruzzo, Molise, Sud e Isole; peggiora anche in Liguria con possibili rovesci e temporali. Qualche isolata pioggia sulle zone alpine e prealpine con neve sui rilievi oltre 1400-1600 metri. In serata peggiora tra Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige con piogge via via più diffuse e intense. Quota neve in calo sulle zone alpine fino a 1000-1200 metri. Residue precipitazioni al Sud, più probabili in Puglia, nord-est della Sicilia e bassa Calabria. Nella notte diffuso maltempo in Trentino Alto Adige e Nord-Ovest con piogge e neve in montagna, anche leggermente sotto i 1000 metri sull’alto Piemonte. Qualche pioggia insiste sul basso Tirreno. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio (IdA 75-80).

Previsioni meteo per domenica. Domenica nuvole ovunque, con pochi sprazzi di tempo bello, più che altro in Sardegna, Sicilia meridionale e sud-orientale a inizio giornata. Piogge sparse su gran parte del Nord, meno probabili sulle coste adriatiche e in Friuli, con nevicate su gran parte dell’Arco Alpino e sull’Appennino ligure, Piacentino e Parmense oltre 800-1400 metri. Improvvisi acquazzoni e temporali qua e là, specie nelle ore centrali del giorno, su tutte le regioni del Centro-Sud e Isole. Temperature massime in ulteriore diminuzione al Nord con valori al di sotto delle medie stagionali soprattutto al Nord-Ovest. Giornata ventosa su gran parte del Nord, sul Tirreno e intorno alle Isole.

