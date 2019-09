Sabato nuvole in aumento ma poche piogge

Sul Mediterraneo e sull’Italia è presente un debole campo di alta pressione, tuttavia nel weekend e nei primi giorni della prossima settimana correnti occidentali cariche di umidità porteranno nuovi annuvolamenti al Nord e su parte del versante tirrenico. In generale non sono previste precipitazioni di rilievo: qualche pioviggine potrebbe riguardare il settore tra Levante ligure a alta Toscana e l’estremo Nord-Est. Nel resto del Paese il tempo resterà in prevalenza soleggiato o parzialmente nuvoloso, con temperature miti per il periodo, comprese in generale fra i 25 e i 28 gradi e locali punte vicine ai 30 gradi sulle Isole Maggiori; al Nord valori leggermente più bassi rispetto al resto d’Italia, ma pur sempre oltre la media con punte di 24-27 gradi.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino cielo nuvoloso su gran parte del Nord; annuvolamenti anche su Toscana settentrionale Lazio e Campania. Nel pomeriggio schiarite al Nordovest, insiste un po’ di nuvolosità soprattutto sul Nordest, Lazio e Campania. Occasionali e deboli piogge possibili al mattino sul nordovest della Toscana, in giornata all’estremo Nordest. Temperature in lieve aumento soprattutto al Nord e dappertutto superiori alla norma. Venti tesi di Libeccio sul Mar Ligure, deboli altrove.

Previsioni meteo per domenica. Nubi basse persisteranno su parte della Pianura padano-veneta e sui settori tirrenici della Penisola, ma con basso rischio di deboli piogge. I venti saranno deboli e le temperature non subiranno grandi variazioni: i valori saranno compresi in generale fra i 25 e i 28 gradi, con locali punte vicine ai 30 gradi sulle Isole Maggiori; al Nord valori leggermente più bassi rispetto al resto d’Italia, ma pur sempre oltre la media con punte di 24-27 gradi.

Foto iStock/Getty Images