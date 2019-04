Sabato generale miglioramento del tempo: calo termico al Sud

La perturbazione che venerdì ha attraversato il Centro Nord raggiungerà le regioni meridionali nella notte di sabato, per poi abbandonare il Paese, consentendo un generale miglioramento del tempo. Il sistema perturbato sarà seguito da aria un poco più fresca che determinerà un calo delle temperature anche al Sud. Domenica mattina una nuova perturbazione, accompagnata da aria relativamente fredda, si porterà a ridosso delle Alpi e si sposterà poi verso sudest, dando origine ad una nuova fase di tempo instabile sulle regioni nordorientali e su parte del Centro. Le temperature si abbasseranno sensibilmente sul Nord-Est.

Previsioni meteo per sabato. Sabato sulla maggioranza delle regioni la giornata trascorrerà con tempo abbastanza soleggiato. Al mattino annuvolamenti passeggeri al Sud, accompagnati da temporali isolati sul nord est della Calabria e sul Salento. Nel corso della giornata possibilità di brevi rovesci o temporali sul Friuli Venezia Giulia. Venti: moderati di maestrale sul Tirreno centrale e sulle isole; foehn nelle Alpi occidentali. Temperature in calo al Sud e sulla Sicilia. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità medio alto (IdA pari a 85).

Previsioni meteo per domenica. Domenica nella prima parte della giornata rovesci e temporali su Emilia, Lombardia orientale e Nord-Est; sulle Alpi orientali neve fino a 1300 m circa. Nella seconda parte del pomeriggio tendenza al miglioramento su Veneto ed Emilia, rovesci e temporali su Romagna e Marche; rovesci isolati su Umbria e nord della Toscana. La sera possibili rovesci isolati anche in Abruzzo. Sul Nord-Ovest, nelle isole e all’estremo Sud tempo generalmente soleggiato; molte nubi ma senza piogge di rilievo sulla Campania. Temperature in sensibile calo sulle regioni nordorientali. Venti tesi di maestrale sulla Sardegna, da nordest sull’alto Adriatico, foehn nelle valli alpine nord occidentali.

Foto iStock/Getty Images