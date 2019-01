Sabato freddo intenso, domenica debole perturbazione al Centro-Sud

Sabato migliora sulle regioni centrali adriatiche e al Sud, a parte ancora qualche residua precipitazione nel nord della Sicilia. Nelle prossime ore si toccherà l’apice del freddo: nella prossima notte e all’alba si avranno diffuse e intense gelate al Centronord mentre al Sud e in Sicilia il freddo sarà accentuato da intensi venti settentrionali. Domenica una perturbazione in arrivo dal Nord Europa (la n. 4 di gennaio) porterà nuove nevicate sulle Alpi di confinee qualche pioggia al Centrosudcon fenomeni più probabili nelle regioni meridionali e nelle due Isole maggiori. Freddo in attenuazione ovunque. Lunedì probabile arrivo da nord di un nuovo impulso instabile che porterà altre piogge al Sud e isole e nuove nevicate sulle regioni alpine più settentrionali. Attenzione: da domenica e fino a lunedì fase critica per il notevole rinforzo del vento di Maestrale intorno alle due Isole maggiori: attesi mari grossi e raffiche tempestose anche oltre i 100 km/h, specie sulla Sardegna orientale. A parte la neve sulle Alpi, fino a metà della prossime settimana precipitazioni assenti al Nord dove però grazie al vento la qualità dell’aria resterà buona.

Previsioni meteo per sabato. Nuvolosità irregolare su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con qualche pioggia residua o debole nevicata oltre i 600 metri su nord e ovest dell’isola. Nel resto del Paese tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di una debole nuvolosità alta quota nell’estremo Nord-Est. Tra sera e notte nubi in aumento al Centro-Nord e in Sardegna con qualche nevicata lungo le Alpi di confine centro-orientali e deboli piogge sulla Sardegna occidentale. Temperature all’alba diffusamente sotto lo zero al Centro-Nord con picchi fino a -5/-6°C; di giorno freddo soprattutto al Sud e Isole con valori inferiori alle medie e venti moderati o tesi venti settentrionali. La nostra previsione per sabato ha un Indice di Affidabilità alto al Nord (IdA 90), medio al Centro-Sud (IdA 75).

Previsioni meteo per domenica. Nevicate intorno a 800-1000 metri sulle Alpi di confine ma con ampie schiarite che resistono in pianura padana, Liguria e alto Adriatico. Nuvolosità in aumento al Centro-Sud, con qualche pioggia al mattino in Sardegna e regioni centrali, in trasferimento nel pomeriggio alle regioni meridionali e alla Sicilia. Giornata molto ventosa su Sardegna e Canale di Sicilia a causa del Maestrale che nel sud-est della Sardegna potrà sfiorare i 100 km/h. Freddo al mattino in tutta Italia con ancora con ancora numerose gelate al Centro-Nord.

Foto Ansa