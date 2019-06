Sabato caldo e abbastanza soleggiato

Nel corso del fine settimana l’alta pressione di matrice nord-africana tenderà a indebolirsi sotto la spinta di correnti atlantiche leggermente più fresche che nel corso di sabato cominceranno a favorire un primo calo termico sulle regioni occidentali, fino a interessare entro domenica anche il resto d’Italia. Nonostante questo ridimensionamento, le temperature rimarranno in generale sopra la media, con i valori più elevati al Sud e in Sicilia dove saranno possibili ancora locali picchi intorno a 33-35 gradi. Le correnti atlantiche accompagnano anche un sistema nuvoloso (perturbazione n.5) che, pur transitando con la sua parte più attiva sull’Europa centrale, riuscirà a influenzare il tempo anche su una porzione del nostro territorio, in particolare sulle Alpi dove sarà probabile lo sviluppo di rovesci e temporali. Anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da condizioni estive con temperature sopra la media, ma non eccessive. I dati attualmente a disposizione indicano una buona probabilità di un ritorno del caldo intenso nella seconda parte della prossima settimana a causa di una nuova incursione del promontorio anticiclonico nord-africano, proprio in corrispondenza del solstizio d’estate (quest’anno il 21 giugno alle ore 17.54).

Previsioni meteo per sabato. Giornata prevalentemente soleggiata, a parte qualche nuvola in transito questa mattina al Sud e al Nordest. Sulle Alpi, soprattutto fra pomeriggio e sera, saranno possibili rovesci o temporali, in esaurimento nella notte. I fenomeni saranno più probabili sulla Valle D’Aosta, sul Piemonte settentrionale, sull’Alto Adige e sul nord-ovest della Lombardia. Temperature massime in diminuzione sulle regioni occidentali; locali picchi di 35-38 gradi al Sud e in Sicilia

Previsioni meteo per domenica. Cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni. Da segnalare modesti annuvolamenti sulla Liguria e occasionali temporali pomeridiani sui settori alpini centro-orientali. Caldo in attenuazione anche sulle regioni del versante adriatico e al Sud; le temperature resteranno comunque oltre la media con picchi al di sotto dei 35 gradi. Venti in prevalenza deboli con locali rinforzi di Maestrale al Centro-Sud.

