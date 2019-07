Rischio di temporali al Nord

La giornata di giovedì sarà ancora caratterizzata da condizioni di locale instabilità sulle regioni settentrionali e lungo la dorsale appenninica, mentre su buona parte della penisola il tempo resterà soleggiato e caldo.

Tra venerdì e sabato l’anticiclone africano tornerà ad intensificarsi sul Mediterraneo occidentale e sull'Italia determinando stabilità atmosferica e temperature elevate. Domenica una perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali favorendo lo sviluppo di temporali (stando ai dati attuali i fenomeni saranno più probabili e intensi nel Nord-Est); al Centro-Sud e sulle Isole il tempo rimarrà stabile e molto caldo, con temperature massime anche superiori ai 35 gradi.

Previsioni meteo per giovedì. Oggi al Centro-Sud il cielo sarà in prevalenza sereno, salvo un po’ di nubi pomeridiane lungo l’Appennino associate a locali temporale di calore. Il tempo sarà abbastanza soleggiato anche al Nord, ma più instabile; la probabilità di rovesci e temporali sarà maggiore sulle aree montuose, sul Piemonte occidentale, in Emilia e sul centro est della val Padana. Venti in generale deboli. Temperature senza grandi variazioni: massime pomeridiane per lo più tra 30 e 32 gradi al Nord, tra 30 e 35°C al Centro-Sud.

Previsioni meteo per venerdì. Domani il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni e per gran parte della giornata; clima caldo su tutto il Paese. Temperature in aumento al Nord, in particolare nei valori massimi, senza grande variazioni altrove. Venti deboli, a regime di brezza nelle valli e lungo i litorali.

