Rischio di forti temporali al Nord

Mercoledì e giovedì ancora rischio temporali al Nord, con caldo estivo nella norma. Nel resto d’Italia insisteranno il bel tempo e le temperature elevate, con valori massimi pomeridiani in generale tra 30 e 36 gradi.

In seguito, venerdì e sabato, l’alta pressione tenderà temporaneamente a rinforzarsi anche sulle regioni settentrionali favorendo giornate più soleggiate e di nuovo molto calde. Sabato e domenica temperature in rialzo anche al Centro-Sud e sensibilmente al di sopra della norma, anche di 5-6 gradi.

Previsioni meteo per mercoledì. Nelle regioni del Centro-Sud tempo prevalentemente soleggiato e caldo; soltanto nelle ore pomeridiane si formeranno un po’ di nubi lungo l’Appennino e non è escluso qualche breve e isolato temporale di calore.

Al Nord inizialmente prevalgono le schiarite, a parte un po’ di nuvole e isolati rovesci sul settore alpino centrale. Nel corso del pomeriggio nubi in aumento, associate a rovesci o temporali sparsi sulle Alpi, sull’Appennino settentrionale, nella pianura piemontese, emiliana e nelle zone pedemontane del Veneto e del Friuli. I fenomeni potranno essere localmente intensi e accompagnati da grandine. Nella notte l’instabilità aumenta sulla pianura padana, con possibili isolati temporali soprattutto nel settore lombardo. Venti in generali deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Temperature massime in calo sulle regioni settentrionali, clima molto caldo nel resto d’Italia, con punte intorno ai 35-36 gradi.

Foto iStock/Getty images

Previsioni meteo per giovedì. Sarà un’altra giornata soleggiata e calda al Centro-Sud, con solamente un po’ di nuvole in sviluppo nel pomeriggio lungo le creste appenniniche dove non si escludono isolati e brevi temporali di calore.

Al Nord, invece, il tempo resta molto instabile, con il rischio di rovesci e temporali localmente intensi, inizialmente sulla val padana centrale e nel pomeriggio soprattutto sui rilievi, sulla pianura piemontese, quella emiliana, e quella fra l’est della Lombardia e il Veneto occidentale.

A fine giornata tendenza a una attenuazione dei fenomeni, con il tempo che diverrà molto più stabile. Veni molto deboli o del tutto assenti, salvo un temporaneo rinforzo dei venti di brezza lungo i litorali. Temperature stazionarie o in leggera diminuzione: massime pomeridiane per lo più comprese tra i 27 e i 33 gradi al Nord, tra 29 e punte massime di 34-35°C al Centro-Sud.