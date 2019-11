Rischio di forte maltempo nel weekend

Venerdì insisteranno le correnti umide meridionali associate a una debole perturbazione (la n.8) che manterrà una nuvolosità più o meno consistente, soprattutto al Nord e sui versanti occidentali dove saranno possibili ancora delle piogge o locali rovesci. Un peggioramento più deciso è atteso nel fine settimana a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica (la n.9) molto più intensa, che porterà piogge più diffuse e insistenti e anche un notevole rinforzo del vento attorno al centro di bassa pressione che domani si formerà tra il Golfo del Leone e la Sardegna. Sabato le piogge saranno confinate al Nord, Sardegna, medio Tirreno ed estremo Sud mentre domenica il maltempo si estenderà anche al Sud e medio versante adriatico. Le precipitazioni associate a questa seconda perturbazione potrebbero essere a tratti intense, anche a carattere di forte rovescio o temporale in particolare su Piemonte e Liguria nella giornata di sabato, nelle regioni meridionali tra la notte di sabato e la giornata di domenica. Sabato sono anche attese abbondanti nevicate sulle Alpi occidentali. Le masse d’aria relativamente mite che transiteranno sull’Italia manterranno le temperature in generale sopra la media non solo durante il weekend, ma con buona probabilità anche nel corso della prossima settimana.

Previsioni meteo per venerdì. Nel corso della giornata resisterà qualche schiarita sul medio Adriatico e all’estremo Sud. Nelle altre regioni il cielo sarà prevalentemente nuvoloso o anche coperto, specie al Nord. Saranno possibili piogge intermittenti e isolate al Nord-Ovest, Venezie, regioni tirreniche e ovest Sardegna, con neve sopra i 1200-1400 metri sulle Alpi. Verso sera tendenza a un peggioramento in Piemonte e Liguria con precipitazioni a tratti intense. Temperature in lieve aumento, soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole. Venti meridionali in graduale rinforzo.

Previsioni meteo per sabato. Piogge intense e insistenti per tutto il giorno su Liguria centro-occidentale, ovest Piemonte e Valle d’Aosta, con neve oltre 1400-1700 metri. Piogge più deboli e intermittenti su Lombardia, Levante ligure, Toscana occidentale, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli con neve oltre 1700-2000 metri sulle Alpi; locali piogge o rovesci possibili anche sulle isole maggiori e nel versante ionico. Schiarite sul resto del Paese. In serata tendenza a un peggioramento con l’arrivo di intense piogge o temporali sul medio-basso Tirreno, al Sud e in Sicilia. Temperature in generale aumento grazie ai forti venti di Scirocco. Mari: da molto mossi ad agitati i bacini occidentali, mossi o molto mossi i restanti mari.

Foto Ansa