Rinforza l'alta pressione: nuova intensificazione del caldo in vista

L'instabilità che in questi giorni sta coinvolgendo le regioni del Nord, comportando anche il rischio di temporali intensi e grandinate, andrà attenuandosi a partire da giovedì sera. In seguito, venerdì e sabato, l’alta pressione tenderà temporaneamente a rinforzarsi anche sulle regioni settentrionali favorendo giornate più soleggiate e di nuovo molto calde. Sabato e domenica temperature in rialzo anche al Centro-Sud e sensibilmente al di sopra della norma, anche di 5-6 gradi. Domenica sarà probabile un nuovo aumento dell’instabilità al Nord, che sarà accompagnato da un lieve calo delle temperature.



Le previsioni per le prossime ore

Venerdì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni, e il clima sarà caldo ovunque, con temperature in aumento nei valori massimi al Nord. I venti saranno deboli, a prevalente regime di brezza.

Sabato cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dell'Italia, fatta eccezione per un po' di nubi sulla Liguria. Nel pomeriggio temporali isolati sulle aree alpine, che verso sera potranno estendersi anche alla pianura friulana. Temperature in aumento e al di sopra della norma di due o tre gradi.

Domenica sole e temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con valori massimi anche al di sopra dei 35 gradi. Una perturbazione si avvicinerà alle regioni settentrionali e provocherà un nuovo aumento dell'instabilità atmosferica.

