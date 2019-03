Rinforza l'alta pressione: l'ultimo weekend di marzo sarà caratterizzato da sole e temperature miti

Nella seconda parte della settimana il tempo migliorerà anche al Sud, mentre le temperature risaliranno gradualmente in tutta Italia.

Domani residua instabilità all'estremo Sud e sulla Sicilia settentrionale e orientale. I venti saranno ancora in prevalenza moderati, con rinforzi sul mare Ionio. Il tempo migliorerà ovunque verso la fine della settimana: la giornata di venerdì sarà caratterizzata da tempo stabile in tutte le regioni, con ampie schiarite intervallate da qualche innocuo annuvolamento passeggero. Anche nel corso di questa giornata avremo una ventilazione da nord-nordest che si presenterà in generale debole o localmente moderata. Le temperature massime tenderanno a rialzare di un paio di gradi un po’ dappertutto, portandosi su valori intorno alla media o leggermente al di sopra al Nord e sulle regioni tirreniche.



Le previsioni aggiornate per le prossime ore.

La settimana si concluderà con un weekend all'insegna del sole e con veramente poca nuvolosità, che sarà concentrata soprattutto sui monti. Le temperature saranno in ulteriore crescita.

Il clima tornerà a essere particolarmente mite soprattutto al Nord, in Sardegna e sulle regioni tirreniche, con punte intorno ai 20 gradi. Sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali i venti più freschi manterranno le temperature su valori più contenuti e, al Sud, localmente al di sotto della media.

