Rapida incursione dell'Anticiclone Africano

Nella parte centrale della settimana l’alta pressione garantirà tempo soleggiato e stabile su tutto il Centro-Sud. Il caldo è destinato di nuovo ad intensificarsi, specie tra giovedì e venerdì: in particolare la giornata di venerdì al Sud potrebbe risultare davvero rovente, con valori diffusamente al di sopra dei 35 gradi e punte fino a 40°C o poco al di sopra su Sardegna e Sicilia. Al Nord, invece, il caldo risulterà meno intenso, lambito dalla coda delle perturbazioni atlantiche in transito Oltralpe, che potranno favorire alcuni episodi di instabilità atmosferica. La perturbazione più incisiva (n.1 del mese di agosto) giungerà tra giovedì sera e venerdì, favorendo lo sviluppo di temporali anche in Pianura Padana. L’aria più fresca che segue quest’ultima perturbazione nel fine settimana si propagherà anche alle regioni centro-meridionali, consentendo un’attenuazione del caldo intenso, ma senza precipitazioni rilevanti al suo passaggio.

Previsioni meteo per mercoledì. Su Emilia Romagna, regioni peninsulari, Sicilia e Sardegna tempo soleggiato, salvo qualche banco nuvoloso basso sulla Calabria tirrenica. Nel resto del Nord nuvolosità variabile, con il rischio di alcuni rovesci o temporali isolati sul nord della Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, più probabile sulle zone montuose. Temperature stazionarie al Nord; caldo in aumento al Centro-Sud, con punte massime di 35-36 gradi nelle aree interne. Venti in prevalenza deboli, al più localmente moderati di Libeccio nel Mar Ligure, di Maestrale su mare di Sardegna, basso Tirreno e mar Ionio.

Previsioni meteo per giovedì. Sull’insieme del Paese tempo in prevalenza soleggiato e caldo. Al mattino qualche banco di nuvolosità bassa su Liguria e Calabria tirrenica, in diradamento. Al Nord, a tratti, cielo irregolarmente nuvoloso probabilmente senza precipitazioni di rilievo. Nel pomeriggio tempo quasi ovunque soleggiato con qualche nube ad alta quota in Sardegna e cumuli in sviluppo sulle aree alpine; occasionali temporali sulle Alpi centro-orientali. In tarda serata aumenta la probabilità di rovesci e temporali sul centro-nord del Piemonte e della Lombardia. Temperature massime in sensibile nell’ovest della Sardegna e fino a 40 gradi; in lieve aumento nel resto del Sud, fino a 35-37 gradi nelle regioni peninsulari e in Sicilia.