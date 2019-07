Rapida incursione africana

Nella parte centrale della settimana l’alta pressione garantirà tempo soleggiato e stabile su tutto il Centro-Sud e Isole, con temperature in crescita e caldo piuttosto intenso, specie tra giovedì e venerdì, nelle estreme regioni meridionali e in Sardegna: in particolare la giornata di venerdì al Sud potrebbe risultare davvero rovente, con valori che toccheranno diffusamente i 35 gradi e punte localmente anche intorno ai 40 °C, specie in Sicilia. Al Nord, lambito dalle fresche correnti atlantiche in movimento al di là delle Alpi, sono attesi invece qualche nuvola e qualche temporale in più, con temperature che rimarranno attorno a valori normali per il periodo. Nel fine settimana, grazie a venti più freschi e pur senza un vero peggioramento del tempo, il caldo si attenuerà sensibilmente anche al Sud e Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata tra sole e nuvole al Nord, con rovesci e temporali che nel corso del giorno bagneranno Alpi, Prealpi e, localmente, anche le vicine pianure di Lombardia e Veneto. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sul resto d’Italia. Temperature stazionarie al Nord; caldo in lieve aumento al Centro-Sud con valori per lo più tra 29 e 32 gradi e punte massime di 34-35 gradi in Sardegna e zone interne di pianura. Venti in prevalenza deboli, al più localmente moderati: di Libeccio nel Mar Ligure, di Maestrale al Centro-Sud.

Previsioni meteo per giovedì. Un po’ di nuvole al Nord, ma alternate a sprazzi di tempo bello e con isolati rovesci o temporali confinati su zone alpine e prealpine. Un po’ di nuvolosità innocua anche in Sardegna, tanto sole nel resto d’Italia. Temperature massime in sensibile aumento in Sicilia e Sardegna, quasi invariate altrove.

Foto iStock/Getty images