Quinta ondata di caldo in arrivo

Domenica giornata con prevalenza di sole sill'Italia per la presenza dell'alta pressione. Le temperature saranno in aumento, soprattutto al Centro-sud. Le previsioni per le prossime ore.

Lunedì si accentua l’instabilità sulle zone alpine e prealpine con temporali più diffusi da metà giornata e che verso sera potranno interessare anche le zone di pianura del Piemonte e le vicine aree pedemontane della Lombardia. Nubi sparse anche nel resto del Nord tranne le zone costiere e l’Emilia. Tempo soleggiato con scarsa nuvolosità nel resto dell’Italia. Venti deboli con rinforzi di Scirocco nei Canali di Sicilia e Sardegna. Temperature in rialzo quasi ovunque con punte di 33-34°C al Nordest e fino a 35°C in Toscana, Lazio zone interne del Sud e Sardegna. Martedì sarà una giornata soleggiata e molto calda su tutte le regioni peninsulari e sulle Isole. Cielo in prevalenza poco nuvoloso sulle aree pianeggianti del Nordest. Nuvolosità variabile sul Piemonte e sulla Lombardia e in generale sulle aree alpine. Le Alpi e l’estremo Nordovest infatti verranno lambite da una perturbazione atlantica che favorirà lo sviluppo di alcuni rovesci e temporali. Nei giorni successivi non sono previste perturbazioni significative e il caldo al Nord risulterà nel complesso sopportabile specialmente da giovedì. Sempre da giovedì anche al Centro-sud le temperature tenderanno, sia pur lentamente, ad abbassarsi.

Foto iStock/Getty images