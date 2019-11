Qualche pioggia sul settore tirrenico

L’Italia è interessata da correnti umide occidentali relativamente miti che nelle prossime ore porteranno un po’ di pioggia principalmente sulle regioni del versante tirrenico; in Pianura Padana hanno fatto la comparsa le nebbie nelle ore più fredde. Il mese poi si conclude con una giornata di sabato all’insegna del tempo in prevalenza stabile, senza piogge e con temperature miti. Già domenica però un’attiva perturbazione atlantica determinerà un peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, portando a iniziare dal Nord-Ovest, piogge diffuse e localmente intense e nevicate sulle Alpi sopra gli 800-1000 metri. Lunedì la perturbazione si trasferirà con la sua parte più attiva sul Centro con residue piogge al Nord-Est mentre migliora al Nord-Ovest.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana, dove in giornata il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso; bel tempo anche in Liguria e Sicilia, parziali schiarite sul medio a basso versante Adriatico. Più nuvoloso al Nord-Est, sulle Alpi (con qualche nevicata nei settori di confine), regioni tirreniche e Sardegna. Qualche pioggia o breve rovescio in Toscana, Umbria, interno del Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Temperature senza grandi variazioni, superiori alla norma stagionale; punte intorno ai 20 gradi sul medio e basso Adriatico, al Sud e in Sicilia. Venti da moderati a tesi occidentali su quasi tutti i mari, più intensi su Sardegna e Tirreno.

Previsioni meteo per sabato. La giornata sarà in prevalenza stabile e soleggiata, a parte una residua nuvolosità al Sud con locali piogge al mattino in Calabria e nel Gargano. Un po’ di nuvole andranno a interessare le pianure del Nord-Est specialmente dal pomeriggio. Nelle ore più fredde è molto probabile la formazione di nebbie sulla pianura padano-veneta e lungo le valli interne del Centro. In serata tendenza a un graduale aumento delle nuvole al Nord-Ovest, con le prime precipitazioni nel corso della notte. Temperature in lieve calo nelle minime al Nord-Est al Centro e in Sardegna, massime in lieve calo lungo il medio e basso Adriatico. Ventoso per Maestrale al Sud e sulle Isole, rinforzo della Bora sull’alto Adriatico.

