Protagonisti del weekend sole e caldo primaverile

Il primo weekend della primavera astronomica trascorrerà nel segno del sole e del clima eccezionalmente mite: il rinforzo dell’alta pressione garantirà tempo stabile su tutta l'Italia e un ulteriore generale aumento delle temperature. Tra sabato e domenica il termometro si porterà su valori da mese di maggio, con uno scarto rispetto alla media stagionale anche dell’ordine dei 7-8 gradi sulle regioni centro-settentrionali.

La prossima settimana inizierà con tempo simile, ma la parentesi tardo primaverile durerà poco: un altro colpo di coda dell’inverno potrebbe investire l’Italia a partire da lunedì notte, in coincidenza del veloce passaggio di una perturbazione (la n. 7 di marzo) in discesa dall'Europa settentrionale.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per sabato. Domani il tempo sarà soleggiato, con cielo prevalentemente sereno ovunque. Da segnalare il transito di nubi ad alta quota dalle regioni centrali verso la Sardegna e qualche modesto annuvolamento pomeridiano sulla Sicilia.

Temperature in aumento: massime ovunque superiori a 15 gradi, in molti casi attorno o poco oltre i 20, con picchi fino a 23-24 gradi al Nord, su Toscana, Umbria e Lazio. Venti settentrionali in attenuazione, localmente ancora moderati su Puglia, mar Ionio e Canale di Sicilia. Mari: molto mosso il Canale di Sicilia, mossi quelli attorno alla Sardegna e il mar Ionio.

Previsioni meteo per domenica. Il tempo sarà soleggiato su tutto il Paese, con prevalenza di cieli sereni. Qualche modesto annuvolamento pomeridiano nelle zone interne della Sicilia e lungo la dorsale meridionale. Verso sera tendenza al passaggio di velature al Nord e su parte del Centro.

Temperature: minime e massime per lo più in ulteriore lieve aumento, con valori pomeridiani diffusamente superiori a 20 gradi e punte che al Centro-Nord potranno sfiorare i 23-24 gradi. Venti deboli. Mari quasi tutti calmi o poco mossi; localmente ancora mossi lo Ionio e il Canale di Sicilia