Prossima settimana tempo variabile

Alla fine della giornata di domenica una perturbazione darà luogo ad un peggioramento al Nord-Ovest che poi tra la notte e lunedì si propagherà anche sulle Isole e sulla fascia tirrenica. La situazione tenderà a migliorare rapidamente al Nord già da lunedì ed entro martedì anche sul resto del Paese grazie al rinforzo, seppur temporaneo, dell’alta pressione.



Le previsioni per le prossime ore.

il temporaneo rinforzo dell'alta pressione garantirà una giornata con tempo prevalentemente soleggiato, fatta eccezione per residui temporali che interesseranno la zona tra lae laorientale. In questo contesto, i venti tenderanno ad attenuarsi, risultando ancora sostenuti sullae sui mari prospicienti mentre le temperature subiranno una diminuzione soprattutto nei valori notturni. La tendenza per la parte centrale della settimana resta ancora incerta anche se, al momento, viene confermato il passaggio di un’altra perturbazione atlantica (la n.4 di ottobre):mentresarà il turno di quelle. Dal punto di vista climatico non sono previste variazioni sensibili del campo termico, con oscillazioni essenzialmente dettate dall’andamento meteorologico altalenante dei prossimi giorni. I valori dovrebbero attestarsi entro i limiti stagionali.