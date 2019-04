Prossima settimana tempo variabile

In queste festività pasquali osserveremo condizioni climatiche tipicamente primaverili: le temperature risulteranno oltre la norma, con valori massimi diffusamente sopra i 20 gradi e punte prossime ai 25 gradi in Sicilia. Tuttavia già a partire da lunedì il campo di alta pressione tenderà ad indebolirsi in coincidenza dell’arrivo di una perturbazione (la n. 5 del mese di aprile) in avvicinamento dalla penisola iberica.



Le previsioni per le prossime ore



Mercoledì tempo in miglioramento e ampie schiarite al Centro-Sud e nelle Isole con temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Al Nord cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni meno probabili sulla bassa Pianura Padana ed in Emilia Romagna. Nella seconda parte del giorno piogge abbondanti sul nord del Piemonte. Temperature in aumento; venti di Scirocco forti sullo Ionio, moderati sull'Adriatico. La giornata di giovedì 25 aprile sarà ancora all'insegna del tempo soleggiato e caldo al Centro-Sud, al Nord invece la nuvolosità sarà più densa, associata a locali precipitazioni sulle aree alpine e prealpine. Schiarite anche ampie sulla Pianura Padana e sulle coste. Venerdì le regioni centro-settentrionali saranno attraversate da una perturbazione atlantica responsabile di piogge e qualche temporale; in seguito l'alta pressione dovrebbe riportare tempo stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia.

