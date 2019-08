Prosegue l'ondata di caldo al Centro-Sud

Italia centro-meridionale ancora alle prese con l’ondata di calore, la quinta di questa estate: almeno fino a giovedì in molte aree interne peninsulari il termometro potrà raggiungere e localmente superare i 35 gradi. Nel frattempo le regioni settentrionali, soprattutto le Alpi e le pianure del Nord-Ovest, resteranno ai margini della cupola nord africana e risentiranno ancora di condizioni di instabilità con il rischio di forti temporali soprattutto da questa sera. Per la seconda parte della settimana si conferma un cambio di scenario: il cedimento dell’alta pressione sub-tropicale e l’ingresso di una blanda circolazione depressionaria nel Mediterraneo causerà un incremento dell’instabilità atmosferica su tutto il nostro Paese, quindi anche al Centro-Sud e sulle Isole maggiori dove, tra venerdì e domenica, aumenterà il rischio di temporali. Di conseguenza, anche il caldo al Centro-Sud si attenuerà, riportandosi su livelli più normali per la fine di agosto. , la quinta di questa estate:in molte aree interne peninsulari il termometro potrà raggiungere e localmente superare. Nel frattempo, soprattutto le Alpi e le pianure del, resteranno ai margini della cupola nord africana e risentiranno ancora di condizioni di instabilità con il rischio di forti temporali soprattutto da questa sera. Per la seconda parte della settimana si conferma un cambio di scenario: il cedimento dell’alta pressione sub-tropicale e l’ingresso di una blanda circolazione depressionaria nel Mediterraneo causerà un incremento dell’instabilità atmosferica su tutto il nostro Paese, quindi anche ale sullemaggiori dove,, aumenterà il rischio di temporali. Di conseguenza, anche il caldo al Centro-Sud si attenuerà, riportandosi su livelli più normali per la fine di agosto.

Previsioni meteo per mercoledì. In molti settori del Nord tempo ancora instabile, con rovesci e locali temporali più probabili su Alpi centro-orientali, Trentino Alto Adige e nord del Veneto; occasionali acquazzoni non esclusi anche su Alpi occidentali e Appennino emiliano. Tra sera e notte probabile sviluppo di numerosi temporali sulle pianure di Piemonte e Lombardia, con fenomeni localmente anche di forte intensità, possibili locali nubifragi e forti raffiche di vento. Al Centro-Sud tempo soleggiato e molto caldo, con modesti annuvolamenti pomeridiani a ridosso dei rilievi. Temperature massime intorno o poco sopra i 35°C nelle zone interne peninsulari. Venti in prevalenza deboli e a regime di brezza; in giornata tendenza al rinforzo dei venti da nord-est su Friuli Venezia Giulia e Adriatico settentrionale.

Previsioni meteo per giovedì. Al Nord condizioni di variabilità, con alternanza di ampie schiarite e di annuvolamenti. Al mattino ultime piogge e locali rovesci nel settore di Nord-Ovest; nel pomeriggio brevi rovesci o temporali occasionali più probabili nelle Alpi e in Trentino Alto Adige. Al Centro-Sud e nelle Isole tempo prevalentemente soleggiato: nel pomeriggio, tuttavia, aumenterà il rischio di temporali lungo la dorsale centrale e settentrionale, in Umbria, nelle zone interne della Toscana e della Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Centro e sulla Sardegna; punte ancora fino a 35-36 gradi al Sud e sulla Sicilia.Venti a prevalente regime di brezza; temporanei rinforzi o raffiche improvvise nelle aree temporalesche.