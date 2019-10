Primo weekend di novembre con forte maltempo sull'Italia

Una nuova perturbazione (la numero 10 di ottobre) tra giovedì e venerdì porterà moderato maltempo soprattutto al Centro-Sud, mentre l’arrivo di correnti più fredde favorirà un generale calo delle temperature, più sensibile al Nord e medio versante adriatico. Nel fine settimana poi arriverà un’altra perturbazione, più intensa, che porterà piogge e temporali più diffusi e anche più forti, in particolare al Nord e sulle regioni tirreniche. Possibili condizioni critiche anche per i forti venti. Le temperature invece risaliranno in gran parte del Centro-Sud, grazie ad aria più mite richiamata dalla perturbazione.



Le previsioni per le prossime ore.

Sabato tempo in rapido peggioramento con piogge e rovesci sin dal mattino al Nord-Ovest e nelle regioni centrali tirreniche, localmente più intensi su Liguria e alta Toscana. Nel corso della giornata le precipitazioni si estenderanno rapidamente a quasi tutte le regioni, risparmiando soltanto parte di Abruzzo, Molise, Puglia e versanti ionici. Le piogge e i temporali potranno essere di forte intensità soprattutto su Liguria, Toscana, Emilia, Lazio e Sardegna con il rischio di locali nubifragi. Tra sera e notte i fenomeni più intensi investiranno il Triveneto, la bassa Lombardia, l’Emilia occidentale, Liguria di Levante, la Sardegna e il versante tirrenico fino alla Campania. Sono previste anche nevicate oltre 2000 metri abbondanti a inizio giornata sulle Alpi marittime: la neve cadrà comunque in generale solo a quote di alta montagna. La ventilazione andrà intensificandosi su tutti i mari con venti in prevalenza meridionali, in particolare a fine giornata il Libeccio soffierà con forte intensità sui mari di Ponente, che diverranno agitati. Per domenica si profila una fase di maltempo con precipitazioni diffuse in diverse regioni e, in particolare, più abbondanti al Nord-Est e sulle regioni tirreniche, con possibili temporali anche localmente di forte intensità su Toscana, Lazio e Campania: su queste ultime regioni non si possono escludere locali nubifragi. Non mancheranno alcune zone con nuvolosità sparsa ma tempo in prevalenza asciutto, in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia ionica. Venti in ulteriore rinforzo, specie al Centro-Sud, con Libeccio di forte intensità su Isole, Tirreno e Mar Ionio, con rischio di mareggiate sulle coste esposte. L’inizio della settimana, secondo le attuali proiezioni, vedrà una attenuazione delle precipitazioni su gran parte del Paese, pur con spazio anche a schiarite, con soltanto piogge sparse su Liguria, alta Toscana, sul basso versante tirrenico e sulle Alpi occidentali. Insisteranno forti venti sud-occidentali con mari ancora agitati. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti, specialmente per quanto riguarda la giornata di domenica.

