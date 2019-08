Primo weekend di agosto con clima estivo, poi nuova ondata di caldo

La veloce perturbazione che ieri ha interessato il Centro-Nord, in questo primo weekend di agosto si allontanerà verso est, seguita da venti di maestrale meno caldi, in grado di attenuare la fiammata di caldo africano anche sulle regioni meridionali e sulle isole maggiori. I giorni del fine settimana e fino a lunedì saranno quindi caratterizzati da condizioni di tempo stabile e da temperature più vicine alla norma. Da martedì le temperature torneranno a salire, soprattutto sulle isole e sulle regioni centro-meridionali, dove si assisterà ad una nuova ondata di caldo; i settori più settentrionali del Paese resteranno probabilmente ai margini della massa d'aria sub tropicale e maggiormente esposti ad un flusso di aria umida e a tratti instabile.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino un po’ di nuvolosità su Marche, Abruzzo, Puglia settentrionale, associata a sporadici piovaschi; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. In giornata tempo in generale soleggiato; occasionali piogge o brevi rovesci sui rilievi del Nordest e sull'Appennino molisano. Temperature: in lieve calo sul versante adriatico, al Sud e sulle isole; in rialzo nei valori massimi al Nordovest. Venti: deboli al Nord; da deboli a moderati di maestrale sulle isole al Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica. Tempo soleggiato e caldo su tutte le regioni. Nel corso della giornata il cielo resterà in prevalenza sereno, senza nuvolosità significativa. Temperature in lieve rialzo al Centro-Nord, in calo sulla Sicilia e all’estremo Sud. Venti in generale deboli e a regime di brezza; a tratti ancora moderati solo sul Salento e sui mari circostanti.

Foto iStock/Getty images