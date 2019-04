Primo maggio con prevalenza di sole e temperature in aumento

Una nuova perturbazione (la n.8 di aprile) accompagnata da aria relativamente fredda si porterà a ridosso delle Alpi: a partire dalla notte darà luogo ad un peggioramento del tempo e ad un’altra fase di tempo instabile dapprima sulle regioni di Nord-Est e, nella seconda parte di domenica, su parte del Centro. Le temperature si abbasseranno sensibilmente nelle Alpi e al Nord-Est dove potrà nevicare fino a 1000-1200 metri accompagnata da aria relativamente fredda si porterà a ridosso delle Alpi: a partire dalla notte darà luogo ad un peggioramento del tempo e ad un’altra fase di tempo instabile dapprima sulle regioni die, nella seconda parte di domenica, su parte delsi abbasseranno sensibilmente nelle Alpi e al Nord-Est dove potrà nevicare fino a 1000-1200 metri

Martedì tempo in generale miglioramento, le schiarite saranno ampie in tutta la Penisola. Da segnalare qualche annuvolamento più consistente sulle Alpi orientali e nelle zone interne del Centro dove saranno possibili anche locali rovesci di pioggia o brevi temporali. Temperature in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, in lieve calo nelle regioni meridionali. Venti in indebolimento: soffieranno da deboli a localmente moderati di Maestrale al Centro-Sud. Mercoledì 1° maggio tempo inizialmente soleggiato su gran parte del Paese. Nel pomeriggio probabile aumento dell’instabilità lungo la dorsale appenninica e sui rilievi del Triveneto con lo sviluppo di alcuni rovesci o temporali. Temperature in generale aumento e venti in prevalenza di debole intensità.

Foto iStock/Getty Images