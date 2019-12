Prima settimana di gennaio con tempo stabile

Mercoledì 1 gennaio il tempo sarà stabile e soleggiato sulla maggior parte del territorio. L'alta pressione di matrice africana sarà in rinforzo e le temperature saranno in deciso aumento, specialmente in collina e in montagna.

Durante la prima settimana di gennaio il tempo del nostro Paese sarà determinato dalla presenza dell’alta pressione che impedirà l’arrivo di nuove perturbazioni. Le giornate trascorreranno quindi con tempo stabile: la nuvolosità in generale sarà scarsa ma probabilmente si formeranno nebbie sulla Val Padana, lungo l’alto Adriatico e nelle valli del Centro. A tratti assisteremo anche alla formazione di nuvolosità bassa sulla Sardegna e lungo i versanti tirrenici. Le temperature resteranno al di sopra della norma soprattutto al Centro-nord.

Foto iStock/Getty Images