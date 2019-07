Prima parte della settimana con calo termico al Nord e sul versante adriatico

Sabato ancora tempo bello e stabile, con pochi temporali pomeridiani sui rilievi: l’alta pressione infatti occuperà ancora la Penisola, determinando la persistenza di un caldo intenso quasi ovunque. Domenica il tempo diverrà più instabile sulle regioni settentrionali, lambite da una perturbazione (la n. 1 del mese) per effetto dell’indebolimento dell’anticiclone. L’aumento dell’instabilità favorirà un’attività temporalesca nelle regioni nord-orientali con fenomeni localmente intensi che si spingeranno fin sulle coste dell’alto Adriatico. Anche la Lombardia e parte dell’Emilia saranno coinvolte in questa fase instabile. Saranno queste le prime avvisaglie della discesa di una massa d’aria meno calda ma anche molto instabile che a inizio della prossima settimana si propagherà verso il Mediterraneo riguardando entro mercoledì tutto il Centro-Nord, per poi raggiungere entro giovedì anche parte delle regioni meridionali. Il calo termico sarà graduale, ad iniziare dal Nord Italia già a inizio settimana, ma sarà diffuso e importante: le temperature a metà settimana potrebbero anche far registrare valori al di sotto delle medie specie sul versante adriatico della Penisola.



Le previsioni per le prossime ore

Nella giornata di martedì ci attendono ancora condizioni di tempo instabile a causa del transito della perturbazione giunta lunedì che porterà temporali soprattutto sulle regioni centrali, in particolare nelle zone interne e in quelle del versante adriatico. Nel frattempo una nuova perturbazione, la numero 3 di luglio, si avvicinerà alle regioni di Nord-Ovest, dove si vedranno i primi effetti con sviluppo di rovesci e temporali, in particolare fra le Alpi occidentali, il Piemonte e la Liguria. Al Sud e sulle Isole situazione più tranquilla, con le schiarite più ampie soprattutto al Sud e in Sicilia, con soltanto il passaggio di un po’ nuvole tra Sardegna, Campania e nord della Puglia. Temperature massime in diminuzione su gran parte al Nord e sulle regioni adriatiche, ancora caldo intenso al Sud e sulle isole maggiori, dove i picchi massimi potrebbero di nuovo superare i 35 gradi. Mercoledì la perturbazione n. 3 del mese andrà a interessare in modo particolare l’Emilia Romagna e le regioni centrali, con rovesci e temporali che saranno localmente intensi soprattutto sul versante adriatico. Parziale miglioramento al Nord-Ovest, dove sarà possibile solo qualche breve rovescio a ridosso dei monti, locali rovesci anche sulle Alpi orientali. Situazione ancora abbastanza tranquilla al Sud e sulle Isole, dove le temperature resteranno ancora elevate, in particolare tra la Basilicata, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna orientale. Clima più fresco al Centro-Nord con massime anche sotto la media. Nella serata di mercoledì qualche temporale potrebbe interessare anche il Sud ma con tendenza a un rapido miglioramento. Infatti giovedì avremo una giornata prevalentemente soleggiata con venti settentrionali e con un caldo più sopportabile anche al Sud.

Foto iStock/Getty Images