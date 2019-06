Prima ondata di caldo in arrivo al Centro-Sud

Da mercoledì cominceranno a farsi sentire gli effetti dell’Anticiclone Nord-Africano, che nella seconda parte della settimana consoliderà la sua presenza sul Centro-Sud, dove quindi è attesa la prima vera ondata di caldo intenso di questa stagione. Direttamente investite dall’aria sahariana saranno soprattutto le regioni del Sud e le Isole Maggiori dove, a partire da venerdì, il termometro potrebbe raggiungere picchi vicino ai 35 gradi. Il Nord invece rimarrà ai margini dell’area influenzata dall’alta pressione, più esposto a infiltrazioni di aria umida, che renderanno l’atmosfera più instabile e il clima più afoso. In questi giorni le code delle perturbazioni atlantiche, in movimento al di là delle Alpi, lambiranno le regioni settentrionali favorendo lo sviluppo di temporali sia lungo le Alpi, in forma più occasionale nelle pianure adiacenti del Nord-Ovest.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì giornata in prevalenza soleggiata. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità associata al rischio di isolati rovesci o temporali lungo le Alpi e le Prealpi, sul Piemonte occidentale, sull’Appennino Abruzzese e tra Lucania e le Murge. I venti tenderanno a disporsi dai quadranti meridionali, rinforzando soprattutto nel Canale di Sicilia e attorno alla Sardegna. Temperature massime in lieve calo al Nord, in leggero aumento al Centro-Sud e Isole: punte fino a 32-33 gradi in Sardegna. La nostra previsione per mercoledì ha un Indice di Affidabilità medio-basso al Nord (IdA=75), alto al Centro (IdA=90), medio al Sud (IdA=85).

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì giornata nel complesso soleggiata al Centro-Sud e sulle Isole, con il sole alternato a qualche annuvolamento temporaneo in transito a quote medio-alte. O occasionali piovaschi a ridosso dell’Appennino Centrale. Al Nord un po’ di nubi soprattutto in Liguria, sulle aree alpine e prealpine e al Nordovest. Al mattino possibili piogge isolate in Liguria. Nel corso della giornata qualche rovescio o temporale potrà interessare le Alpi e le Prealpi, specie quelle centro-occidentali e quelle venete; qualche sconfinamento sarà possibile verso la fascia pedemontana dell’alto Piemonte e dell’alta Lombardia. Temperature in lieve calo al Nord-Ovest, sulla Toscana e sulla Sardegna occidentale, in ulteriore aumento al Sud. Venti tesi di Libeccio sul Mar ligure, Scirocco in rinforzo sull’Adriatico.