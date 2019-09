Prevalenza di sole al Centro-sud

Sul Mediterraneo e sull’Italia è presente un debole campo di alta pressione. Venerdì e nel corso del weekend correnti occidentali faranno affluire dell’aria umida su parte delle regioni settentrionali in propagazione anche al settore tirrenico della Penisola; in generale non sono previste precipitazioni di rilievo e le temperature resteranno ovunque al di sopra della norma stagionale.

Previsioni meteo per venerdì. Tempo prevalentemente soleggiato al Centro-sud, un po’ di nubi su bassa Calabria, Sicilia orientale alta Toscana regioni settentrionali. Occasionali piogge più probabili su Levante ligure e alta Toscana. Temperature senza grandi variazioni e venti per lo più di debole intensità.

Previsioni meteo per sabato. Al mattino cielo nuvoloso su gran parte del Nord; annuvolamenti anche su Toscana settentrionale Lazio e Campania. Nel pomeriggio schiarite al Nordovest, insiste un po’ di nuvolosità soprattutto sul Nordest, Lazio e Campania. Occasionali e deboli piogge possibili al mattino sul nordovest della Toscana, in giornata all’estremo Nordest. Temperature in lieve aumento soprattutto al Nord e dappertutto superiori alla norma. Venti tesi di Libeccio sul Mar Ligure, deboli altrove.

