Piogge verso il Centro-Sud e forti venti: raffiche a 100 km/h

L’intensa perturbazione (la n.7) che nelle ultime ore ha raggiunto l’Italia, martedì tenderà a concentrarsi soprattutto al Centro-Sud dove le precipitazioni, localmente temporalesche, saranno accompagnate anche da venti freddi settentrionali, a tratti burrascosi, innescati da una circolazione di bassa pressione in approfondimento sul medio Tirreno che, in aggiunta, rallenterà il moto verso sud del sistema perturbato. Il calo delle temperature causato dall'irruzione dell’aria fredda sarà piuttosto marcato e particolarmente sensibile sulle regioni centrali adriatiche dove le massime perderanno localmente anche più di 10 gradi. Mercoledì la perturbazione porterà maltempo soprattutto al Sud, mentre nella seconda parte della settimana si attende un generale miglioramento con temperature che risaliranno gradualmente, fino a valori di nuovo miti nel prossimo weekend.

Previsioni meteo per martedì. Tempo in miglioramento al Nord con schiarite a iniziare dai settori più settentrionali. Molte nuvole al Centro e in Sardegna con piogge e rovesci sparsi, più diffusi sul settore adriatico e nell'Isola dove in serata sono attesi temporali anche forti nel settore tirrenico. Al Sud e in Sicilia nubi in aumento con piogge e temporali in arrivo nel corso della giornata a partire da Campania, Puglia e Basilicata, in estensione in serata al basso Tirreno. Quota neve fino a 700-1000 metri sull'Appennino centrale e sui monti della Sardegna, fino ai 1000-1200 in serata su quello meridionale. Temperature in sensibile diminuzione. Giornata ventosa quasi ovunque per venti settentrionali, particolarmente forti soprattutto sulla Sardegna e al Centro.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Sud e sulla Sicilia cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con rovesci sparsi e locali temporali, più insistenti sulla Puglia meridionale, in Calabria, sulla Basilicata e sul nord della Sicilia. Neve sopra 1000-1200 m. Al Centro un po’ di nubi sul basso Lazio e sulle regioni adriatiche; tempo prevalentemente soleggiato sul resto del Paese. Venti settentrionali da moderati a forti al Centro-Sud e sulle isole. Temperature in calo al Sud e in Sicilia, in rialzo nei valori massimi al Centro e sulla Sardegna.

Foto iStock/Getty Images