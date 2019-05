Piogge e temporali su medio Adriatico e il Sud

L’intensa perturbazione in transito sull’Italia, nelle prossime ore si concentrerà soprattutto al Centro-Sud determinando ancora condizioni di maltempo accompagnate da un calo termico, specie sulle regioni adriatiche e meridionali. Martedì il sistema nuvoloso abbandonerà il nostro Paese e, grazie anche a una temporanea rimonta dell’alta pressione, il tempo diverrà stabile e più mite su tutte le regioni. Tuttavia, nel corso della giornata di mercoledì una nuova perturbazione atlantica riporterà le piogge al Nord e Toscana, ma in un contesto di correnti sud-occidentali relativamente miti che, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, daranno origine a un sensibile aumento delle temperature. Giovedì, specie al mattino, la coda della perturbazione renderà ancora il tempo instabile all’estremo Nordest e sulle regioni centrali, per poi allontanarsi verso i Balcani.

Previsioni meteo per lunedì. Tempo soleggiato al Nord-Ovest. Nuvoloso altrove, ma con tendenza a graduali aperture al Nord-Est, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, salvo ancora delle piogge in mattinata sull'Emilia Romagna con neve oltre 700 metri. Nelle altre regioni precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, inizialmente sul medio Adriatico e sul basso Tirreno, ma tendenti ad interessare anche il resto del Sud dal pomeriggio. Quota neve dagli 800 metri nelle Marche ai 1300 metri sull'Appennino meridionale. In serata tende già a migliorare con le ultime precipitazioni sul medio e basso Adriatico, a ridosso della Calabria tirrenica e nel nordest della Sicilia. Dopo una mattinata fredda, massime in rialzo al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, in calo sulle regioni del medio Adriatico e al Sud. Venti in indebolimento al Nord, ancora intensi da nord o nord-ovest al Centro-Sud.

Foto ANSA





Previsioni meteo per martedì. Su tutte le regioni tempo generalmente soleggiato, senza nuvolosità significativa. La sera nubi in addensamento al Nordovest. Temperature in rialzo e clima ovunque più mite. Venti: moderati di libeccio sul mar ligure; moderati di maestrale al Sud e sulla Sicilia, con residui rinforzi in Puglia, sul basso mare Adriatico e sul mar Ionio.