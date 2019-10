Piogge e temporali al Centro-Sud

La nuova perturbazione (la numero 3 del mese), che nella sera-notte ha raggiunto le regioni settentrionali, oggi attraverserà la nostra Penisola, portando diffuso maltempo al Centro-Sud, con il pericolo di temporali anche intensi, specie nel versante tirrenico.

Domani invece generale miglioramento del tempo, con la perturbazione che, oramai in allontanamento, si limiterà a portare gli ultimi residui acquazzoni sulle estreme regioni meridionali. Un’altra perturbazione (la numero 4 del mese) potrebbe però investire il Nord e le regioni peninsulari già a partire da mercoledì. Le temperature, nel frattempo, subiranno le oscillazioni dettate dalle condizioni meteorologiche altalenanti dei prossimi giorni, rimanendo tuttavia su valori prossimi alla media stagionale.

Previsioni meteo per oggi. Al mattino bello su Alpi, Prealpi e vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, nuvole altrove: piogge sparse su Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna; temporali anche forti subassa Toscana, Lazio e Campania. Nel pomeriggio ampie schiarite al Centro-Nord, ancora nuvole sul resto d’Italia: piogge, anche a carattere di temporale, su Bassa Campania, Salento, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Temperature: massime in sensibile calo al Centrosud. Ventoso su tutti i mari, con raffiche anche da 70-80 km/h in Sardegna.

Previsioni meteo per martedì. Ancora nuvoloso in Calabria e Sicilia, con rovesci e temporali qua e là. In prevalenza bello nel resto d’Italia, fatta eccezione per un po’ di nuvolosità innocua sulle zone alpine. Temperature massime in rialzo, soprattutto al Centro-Sud e Sardegna.

Foto iStock/Getty Images