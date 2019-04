Perturbazione n.5 di aprile in transito

Oggi la parte più attiva della perturbazione giunta sull’Italia (la nr. 5 del mese) darà luogo a condizioni di maltempo con piogge anche forti e temporali che tenderanno a concentrarsi al Centro-Nord. Inoltre, i venti in risalita dal Nord Africa riusciranno a trasportare sulle nostre regioni un significativo carico di polvere sahariana, velando i cieli e “sporcando” la pioggia. Mercoledì il tempo migliorerà al Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali verranno raggiunte da un’altra perturbazione (la nr. 6) che lascerà alle proprie spalle condizioni di instabilità al Nord anche nella giornata di giovedì.

Foto: iStock/Getty Images

Previsioni meteo per oggi. Piogge sparse e insistenti, anche a carattere di rovescio o temporale al Nord, con limite delle nevicate decisamente elevato, almeno oltre i 1700-2000 metri. Tempo instabile anche su gran parte del Centro e in Sardegna con nuvolosità variabile associata anche a rovesci o temporali intermittenti, più probabili fino al pomeriggio. Tempo migliore al Sud, con maggiori schiarite in Calabria e Sicilia; non si escludono locali e brevi rovesci o temporali in Campania e nel nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, in aumento altrove; ancora punte anche oltre i 25 gradi nel nord della Sicilia. Venti di Scirocco ancora da moderati a tratti forti sull’Adriatico e sull’alto Ionio, in attenuazione altrove.

Previsioni meteo per mercoledì. Bel tempo con ampie schiarite su gran parte del Centro-Sud e nelle Isole, con temperature decisamente superiori alle medie stagionali. Possibili brevi temporali pomeridiani nell’interno della Sardegna e nell’Appennino marchigiano. Poche nubi anche in Emilia Romagna, nuvoloso sul resto del Nord con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente forti specie verso sera su alto Piemonte e nel nord-ovest della Lombardia. Venti di Scirocco ancora moderati su Adriatico e Ionio.