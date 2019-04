Perturbazione in avvicinamento all'Italia

Per almeno dieci giorni le strutture di alta pressione resteranno lontane dall’Italia e in generale dal Mediterraneo, favorendo condizioni di spiccata variabilità e dinamicità con frequenti fasi piovose alternate a brevi miglioramenti. Così dopo il passaggio dell’intensa perturbazione n.1 di aprile, già sabato una nuova perturbazione (la n. 2) raggiungerà la Sardegna e i settori più occidentali del Nordovest, per poi coinvolgere domenica buona parte delle nostre regioni ma con fenomeni a carattere irregolare. Le temperature faranno registrare valori nella norma o leggermente al di sotto, in particolare nelle regioni del Nord. Settimana prossima, dopo l’allontanamento di questa seconda perturbazione, l’Italia rimarrà esposta ai flussi occidentali a tratti perturbati e instabili che continueranno a favorire una spiccata variabilità con frequenti fasi piovose soprattutto al Nord e da metà settimana anche al Centro-Sud. Nella prima parte della settimana temperature su valori intorno alle medie stagionali.

Previsioni meteo per sabato. Giornata abbastanza soleggiata sulle regioni centrali ma con nubi in aumento dal tardo pomeriggio. Prevalenza di nuvole nel resto d’Italia, anche diffuse e compatte al Nord e Sardegna. Al mattino scarso rischio di piogge ovunque. Nel pomeriggio peggiora in Sardegna con piogge diffuse ad iniziare dai settori occidentali. Qualche pioggia a carattere sparse anche su estremo ponente ligure, Piemonte occidentale, Appennino meridionale e interno della Sicilia; quota neve sulle Alpi occidentali intorno a 1500 metri. A fine giornata migliora in Sardegna, mentre le precipitazioni si estenderanno a Lazio, bassa Toscana e a gran parte del Nordovest. Temperature del mattino in calo quasi ovunque; valori pomeridiani in calo al Nord-Ovest, in rialzo altrove. Venti moderati da nord sullo Ionio, da ovest su Mare e Canale di Sardegna; venti deboli altrove.

Previsioni meteo per domenica. Sull’insieme del Paese il cielo risulterà nuvoloso o molto nuvoloso con schiarite solo brevi e temporanee, più probabili dal pomeriggio lungo le zone costiere di Toscana e Lazio. Seppur in un quadro ancora di grande incertezza, vi sarà il rischio di alcune precipitazioni, più probabili al Sud, sulle due Isole maggiori e sulle regioni di Nordovest. Al Centro non si escludono locali piovaschi nelle zone interne e durante il pomeriggio anche al Nordest. In serata i fenomeni tenderanno a concentrarsi essenzialmente al Sud peninsulare. Temperature per lo più in diminuzione nei valori massimi. Venti da deboli a moderati occidentali al Sud e sulle Isole maggiori.

Foto Ansa