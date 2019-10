Perturbazione in avvicinamento

Il cambio del mese coinciderà con un evidente cambio di scenario. Infatti già dalla sera di martedì, al Nord si faranno sentire i primi effetti della perturbazione n.1 di ottobre destinata a scivolare, tra mercoledì e giovedì, verso le regioni centro-meridionali. Il suo passaggio, oltre a determinare una generale fase di maltempo, causerà anche un calo delle temperature, localmente anche sensibile, a causa dell’aria più fredda che la accompagna. Si prospetta quindi dopo il suo passaggio una fase più fresca. Venerdì le ultime precipitazioni potranno interessare il sud della Calabria e la Sicilia orientale mentre altrove si passerà a un tempo più stabile e abbastanza soleggiato di cui godremo anche nella giornata di sabato. Per domenica sembra possibile l’arrivo di una nuova perturbazione dagli effetti ancora molto incerti.

Previsioni meteo per martedì. Su Emilia Romagna, regioni centrali adriatiche, al sud e sulle Isole tempo generalmente soleggiato. Su Toscana, Umbria e Lazio cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con nubi un po’ più dense nel nordovest della Toscana dove, dal pomeriggio, saranno possibili locali piogge. Nelle restanti regioni settentrionali nuvolosità in aumento sin dalla mattinata: dal pomeriggio prime locali precipitazioni su nord del Piemonte e della Lombardia. Tra la sera e la notte tendenza ad un più deciso peggioramento con rovesci e temporali in graduale propagazione dal settore di Nordovest al Triveneto. Nella notte precipitazioni localmente intense sulla Lombardia e sulla Liguria di Levante. Temperature massime in lieve diminuzione al Nord, senza grandi variazioni altrove con caldo fuori stagione al Centro-sud con punte fino a 30°C al Sud e nelle Isole.

Previsioni meteo per mercoledì. Al Nord piogge e temporali su Lombardia, Liguria centro orientale e regioni di Nordest ma con tendenza ad un miglioramento da metà giornata su gran parte del Nordovest. Lungo il Tirreno fino alla Campania e nelle Isole tendenza a graduale peggioramento con rovesci o temporali a iniziare da Toscana e nordovest della Sardegna. Sul medio Adriatico, nel resto del Sud peninsulare e sulla Sicilia ionica resiste un tempo abbastanza soleggiato. Temperature massime in calo al Nord, sulle regioni centrali tirreniche, in Umbria e sulla Sardegna. Venti in rinforzo moderati o tesi di Maestrale sulla Sardegna, meridionali nel resto del Centrosud

Foto iStock/Getty Images