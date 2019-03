Perturbazione in avvicinamento

Nord Italia sarà caratterizzato da una certa variabilità; dopo il rapido peggioramento portato lunedì dalla perturbazione n. 2 del mese infatti, tornerà il sole, ma già mercoledì sera le nubi aumenteranno per l’avvicinarsi di un’altra perturbazione (la n.3 di marzo) che farà sentire i suoi effetti in termini di precipitazioni soprattutto nella giornata di giovedì. Al Centro-Sud, invece, la presenza dell’alta pressione estesa sull’area mediterranea porterà maggiore stabilità, con al massimo il transito di una debole nuvolosità. Nei prossimi giorni le temperature resteranno in generale sopra la media in gran parte dell’Italia, con dei picchi superiori ai 20 gradi previsti per giovedì al Centro-Sud, quando soffieranno venti intensi di Scirocco. Nel corso di questa settimana il tempo sulsarà caratterizzato da una certa variabilità; dopo il rapido peggioramento portato lunedì dalla perturbazione n. 2 del mese infatti, tornerà il sole, ma giàle nubi aumenteranno per l’avvicinarsi di(la n.3 di marzo) che farà sentire i suoi effetti in termini di precipitazioni soprattutto nella giornata di. Al, invece, la presenza dell’alta pressione estesa sull’area mediterranea porterà maggiore stabilità, con al massimo il transito di una debole nuvolosità. Nei prossimi giorniresteranno in generale sopra la media in gran parte dell’Italia, con deiprevisti per giovedì al Centro-Sud, quando soffieranno venti

Previsioni meteo per martedì. Tempo in miglioramento al Nord, con ampi rasserenamenti ad iniziare da Alpi e Nord-Ovest. Tempo soleggiato anche su bassa Calabria e Sicilia, nuvolosità variabile più o meno compatta nel resto del Centro-Sud, ma senza fenomeni di rilievo, in diradamento in serata sulle regioni centrali. Temperature massime in rialzo al Nord, in leggero calo su Toscana, medio Adriatico e Sardegna Venti occidentali localmente moderati su Toscana, Lazio, Appennino centro-meridionale e Sicilia.

Previsioni meteo per mercoledì. Nel corso della mattinata nuvolosità in graduale aumento all’estremo Nord-Ovest: dal pomeriggio prime locali deboli precipitazioni su nord e ovest del Piemonte, in estensione verso sera al nord-ovest della Lombardia e alla Liguria centro-orientale. Nel resto del Nord e sulla Toscana cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso con nuvolosità in addensamento soprattutto dalla sera. Nel resto del Centro-Sud tempo in prevalenza soleggiato ma con tendenza ad aumento delle nubi dal pomeriggio sulla Sardegna. Temperature minime in calo al Centro-Sud peninsulare; massime in lieve aumento al Centro-Sud e sulla Sardegna, in calo al Nord-Ovest. Venti meridionali in rinforzo nei mari di ponente, su Liguria, Toscana e Isole maggiori.

Foto iStock/Getty Images