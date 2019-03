Perturbazione in avvicinamento

La nuova settimana sarà caratterizzata da tempo variabile e a tratti instabile sul Nord Italia a causa del passaggio di due perturbazioni atlantiche, mentre le regioni centro-meridionali godranno di maggiore stabilità grazie ad un promontorio di alta pressione che al massimo permetterà il transito di un po’ di nuvolosità. Una prima debole perturbazione (la nr. 2 di marzo ) è attesa al Nord già nella giornata di lunedì mentre la seconda, al momento più intensa e insistente, dovrebbe raggiungere le regioni settentrionali a metà settimana probabilmente a partire da giovedì. Nei prossimi giorni il clima resterà mite per la stagione con valori al di sopra delle medie stagionali; soltanto lunedì è atteso un temporaneo calo al Nord determinato dal passaggio della perturbazione.

Previsioni meteo per lunedì. Al Centro-Sud si preannuncia una giornata in prevalenza soleggiata con solo un po’ di nuvolosità irregolare sul versante tirrenico e qualche sottile velatura in transito. Al Nord, invece, nubi in aumento al mattino con qualche debole pioggia in Liguria e dalla tarda mattinata anche in Val d’Aosta, Piemonte orientale e Lombardia occidentale; poi tra pomeriggio e sera piogge sparse su settori alpini, Liguria centro-orientale, Lombardia ma in estensione al Triveneto e al nordovest della Toscana. Sulle Alpi neve oltre i 1400-1800 metri. Temperature in calo al Nord-Ovest e sulle Venezie, in leggero aumento su Emilia Romagna, regioni adriatiche del Centro-Sud e Isole Maggiori. Venti da sud-sudovest in rinforzo ad iniziare dai mari di ponente. Il Tirreno, il Mare di Sardegna, il Mare di Corsica e il Ligure mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per martedì. Tendenza a schiarite gradualmente più estese sulle regioni settentrionali a iniziare da Alpi e Nordovest. Tempo soleggiato anche su bassa Calabria e Sicilia, nuvolosità variabile più o meno compatta nel resto del Centro-sud. All’alba non si esclude qualche locale nebbia sulla pianura veneta; in serata tendenza a schiarite anche al Centro. Temperature minime in lieve calo al Nordovest e nelle Alpi, in aumento al Centro-sud. Massime per lo più in lieve rialzo al Nord, in leggero calo su Toscana, medio Adriatico e Sardegna Venti occidentali fino a localmente moderati su Toscana, Lazio, Appennino centro-meridionale e Sicilia.

