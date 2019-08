Per Ferragosto caldo più sopportabile

Nei prossimi giorni le regioni più roventi saranno quelle centro-meridionali dove, tra lunedì e martedì, in diverse aree interne le temperature potranno avvicinarsi e addirittura superare i 40 gradi. Al Nord il picco della calura è atteso nella giornata di lunedì quando, specialmente in Emilia Romagna, si potrebbero toccare punte di 37-38 gradi.

Martedì una locale instabilità potrà interessare ancora l’estremo Nordovest con qualche isolato rovescio o temporale nelle Alpi orientali in locale sconfinamento in serata verso la pedemontana veneta. Sul resto d’Italia prevarrà nel complesso il sole, alternato a qualche nuvola passeggera ma innocua su gran parte del Centro-nord. Caldo in attenuazione al Nordest, in Emilia Romagna, su parte del Centro e Sardegna occidentale. Ancora caldo intenso altrove con ulteriori lievi aumenti nel settore ionico e nel sud della Sicilia. Venti in intensificazione nel settore alpino, su gran parte dei mari di ponente, localmente forti di Maestrale in Sardegna. Mercoledì le correnti atlantiche tenderanno a estendersi anche verso le regioni centrali dove è prevista un’attenuazione del caldo mentre il Sud rimarrà ancora alle prese con le temperature elevate. Le regioni settentrionali vedranno il passaggio di un po’ di nuvole accompagnate da scarso rischio di precipitazioni. Nel periodo di Ferragosto l’ondata di caldo si attenuerà anche sulle regioni meridionali grazie ai venti di Maestrale più freschi che soffieranno su tutti i nostri mari. Il periodo sarà caratterizzato da giornate con prevalenza di sole e senza precipitazioni significative. Segnaliamo solo il rischio di qualche breve e isolato temporale pomeridiano sulle Alpi centro-orientali il giorno di Ferragosto.

Foto iStock/Getty images