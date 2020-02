Peggioramento in vista, arriva una nuova perturbazione

Venerdì situazione meteo inizialmente tranquilla, con un po’ di nuvole e poche piogge residue solo all'estremo Sud. Alla fine della giornata arriverà però sull'Italia una nuova perturbazione (la numero 7 del mese) che caratterizzerà il tempo dei prossimi giorni.

Nel fine settimana quindi ci attendono piogge sparse, soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, con nevicate sulle zone alpine anche a quote piuttosto basse, mentre il vento si farà sentire soprattutto al Centro-Sud.

Le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo, tipici di fine inverno, al Nord, mentre nel resto d’Italia le giornate saranno relativamente miti, con temperature praticamente primaverili. Un’altra perturbazione (la numero 1 di marzo) è attesa poi nella giornata di lunedì, accompagnata da altre piogge, ancora una volta soprattutto al Nord e versante tirrenico della Penisola.

Previsioni meteo per venerdì. Al mattino nuvole al Sud, con piogge residue su Puglia, Basilicata, Campania Meridionale e Calabria; bello altrove. Nel pomeriggio prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia. In serata nubi di nuovo in aumento a partire dalle Alpi centro-occidentali. Temperature massime in crescita quasi dappertutto. Venti da moderati a forti nord-occidentali su regioni adriatiche, al Sud e sulle Isole; a inizio giornata ventilato anche al Nord. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per sabato. Nubi in aumento fin dal mattino al Centro-Nord e in Sardegna; schiarite ancora ampie al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio prime deboli precipitazioni al Nord-Ovest, più probabili in Liguria, sull'alta pianura e lungo le Alpi con quota neve intorno 900-1100 metri; maggiore nuvolosità in transito anche nelle regioni meridionali e in Sicilia. Tra la sera e la notte le precipitazioni tenderanno ad estendersi verso le regioni di Nord-Est e quelle centrali tirreniche con un’intensificazione dei fenomeni soprattutto tra Levante ligure e alta Toscana. Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest senza grandi variazioni altrove con valori in generale oltre le medie. Venti meridionali in graduale rinforzo al Centro-Sud.