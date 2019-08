Peggioramento confermato: nuova perturbazione in arrivo

Mercoledì una perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna raggiungerà l'Italia. Il peggioramento interesserà tra mercoledì e giovedì diverse zone del Paese con rovesci e temporali localmente anche intensi.



Le previsioni delle prossime ore

Mercoledì al Sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato salvo il passaggio di nubi alte sottili e qualche locale addensamento pomeridiano attorno ai rilievi, ma con basso rischio di eventuali acquazzoni. Al Centro-Nord e sulla Sardegna nuvolosità variabile: nel corso della giornata marcato peggioramento sulla Sardegna con rovesci temporaleschi più intensi e diffusi nel pomeriggio; al Centro-Nord rovesci e locali temporali saranno più probabili nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica centro-settentrionale; occasionali acquazzoni possibili anche su Alpi centro-occidentali, Piemonte e Liguria.

Temperature massime in lieve diminuzione sulla Sardegna, senza grandi variazioni altrove, caldo perlopiù oltre la norma. Venti in prevalenza a regime di brezza lungo le coste; tendenza al rinforzo dello Scirocco su Canale di Sicilia e Tirreno occidentale.

si assisterà ad un aumento dell’instabilità atmosferica su buona parte del Paese a causa del transito della debole perturbazione atlantica proveniente dalla Spagna (la n.6 di agosto). In particolare. Nei restanti settori le schiarite potranno risultare a tratti anche ampie, specie in Val Padana e sul basso versante Adriatico.Temperature massime in calo nelle aree interessatedai temporali; clima sempre estivo con valori diurni intorno ai 30 gradi. Venti di debole intensità ma con rinforzi nelle aree temporalesche.risulta ancora molto incerta: al momento, tuttavia, non si profilano rimonte anticicloniche tali da garantire una maggiore stabilità atmosferica. Ne conseguirà una prosecuzione delsoprattutto nelle aree interne e montuose e nelle ore pomeridiane.Dal punto di vista delle temperature non è prevista nessuna variazione significativa: clima ancora estivo fino al prossimo weekend.

