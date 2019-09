Peggiora il tempo: due perturbazioni in arrivo sull'Italia

Agosto si chiude nel segno dell’instabilità, con l’Italia che resta nel mirino dei temporali: a rischio soprattutto le zone interne e montuose. Un ulteriore peggioramento del tempo si profila tra domenica e l’inizio della prossima settimana: coinvolgerà gran parte dell’Italia e porterà numerose piogge e di temporali anche forti.

Il peggioramento è dovuto all’azione congiunta di due nuove perturbazioni. La prima (la numero 7 di agosto) è in formazione tra l’entroterra algerino e il Mediterraneo occidentale: sabato risalirà verso la Sardegna per poi spostarsi, tra domenica e lunedì, verso il Centro-Sud e la Sicilia. La seconda è la perturbazione numero 1 di settembre: di origine nord-atlantica, è attesa sull’Italia settentrionale nella giornata di lunedì e successivamente scivolerà lungo la Penisola.

Le temperature inizialmente resteranno oltre la norma, con il termometro che continuerà a superare la soglia 30 gradi, ma all'inizio della prossima settimana la prima perturbazione di settembre provocherà un sensibile calo termico, con valori anche inferiori alle medie stagionali, specie al Centro-Nord.

Previsioni meteo per sabato. In Sardegna quella di oggi è una giornata di tempo instabile sin dal mattino, con rischio di piogge e temporali, specie nel sud dell’isola. Nel resto del Paese cielo inizialmente poco nuvoloso. Nel corso della giornata sviluppo di rovesci o isolati temporali su Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Umbria, zone interne di Toscana, Lazio e Sicilia. Possibilità di temporali isolati anche in valle padana, specialmente al Nord-Ovest. Temperature in lieve calo su Sardegna e Nord-Ovest, senza grosse variazioni altrove, ovunque estive. Venti deboli, salvo rinforzi nelle aree temporalesche. Mari calmi o poco mossi.

Previsioni meteo per domenica. Al Nord domani il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso, ma le nuvole aumenteranno nel corso del pomeriggio o dalla sera; al Centro-Sud e sulle Isole aumento delle nubi già dal mattino.

Al mattino rovesci e temporali isolati in Sardegna. In giornata temporali sparsi in Sardegna, sulle zone interne del Centro, sul nord della Sicilia e sull’Appennino meridionale; brevi rovesci isolati sulle aree alpine. Venti in prevalenza deboli. Temperature in contenuta diminuzione, specie al Centro-Sud.

Foto iStock/Getty Images