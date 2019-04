Pasquetta ancora dal clima primaverile

Tempo stabile, assenza di piogge e clima primaverile con temperature diffusamente sopra i 20 gradi in questo caldo giorno di Pasqua, ma qualcosa sta per cambiare: la perturbazione atlantica (la n. 5 del mese di aprile) attualmente posizionata sulla penisola iberica nelle prossime ore si avvicinerà all’Italia. La parte più attiva ci interesserà tra la seconda parte di lunedì (Pasquetta) e la giornata di martedì, con effetti significativi in termini di piogge, ma soprattutto di vento, a causa della corrente sciroccale, umida e calda, che tenderà ad intensificarsi ulteriormente. Inoltre, i venti in risalita dal Nord Africa riusciranno a trasportare un significativo carico di polvere sahariana destinato a transitare anche sulle nostre regioni, velando i cieli e “sporcando” la pioggia. Mercoledì il tempo migliorerà al Centro-Sud, mentre al Nord la situazione resterà instabile. con temperature diffusamente sopra i 20 gradi in questo caldo giorno di Pasqua, ma qualcosa sta per cambiare:(la n. 5 del mese di aprile) attualmente posizionata sullanelle prossime ore si avvicinerà all’Italia. La parte più attiva ci interesserà tra la seconda parte di lunedì (Pasquetta) e la giornata di martedì, con effetti significativi in termini di piogge, ma soprattutto di, a causa della corrente sciroccale, umida e calda, che tenderà ad intensificarsi ulteriormente. Inoltre, i venti in risalita dal Nord Africa riusciranno a trasportare un significativo carico didestinato a transitare anche sulle nostre regioni, velando i cieli e “sporcando” la pioggia.il tempo migliorerà almentre alla situazione resterà instabile.

Foto: iStock/Getty Images

Previsioni meteo per Pasquetta. Nuvolosità variabile su tutte le regioni, meno densa a inizio giornata sul Nord-Est. Al mattino deboli piogge isolate sull’est della Sicilia. Nel pomeriggio deboli piogge sparse al Sud. Dalla sera piogge sparse anche sulle regioni centrali, sulla basse valle padana, sul centro-ovest del Piemonte. Venti moderati da est o sud-est, con rinforzi sui mari, in Sicilia, su Calabria e Puglia. Temperature superiori alla norma, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Giornata grigia e piovosa al Nord, con le piogge più intense e anche a carattere di rovescio o isolato temporale su Liguria, Piemonte, Emilia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Limite della neve decisamente elevato, almeno oltre i 1800-2000 metri. Tempo instabile anche su gran parte del Centro e in Sardegna con nuvolosità variabile associata anche a locali rovesci o temporali più diffusi nelle ore centrali del giorno. Tempo migliore al Sud, con le schiarite più diffuse tra Calabria e Sicilia e la possibilità di qualche breve rovescio in Campania e nel nord della Puglia. Temperature massime in calo al Nord e sul medio Tirreno, in aumento sul medio Adriatico e al Sud; punte anche oltre i 25 gradi nel nord della Sicilia. Venti solo in parziale attenuazione; lo Scirocco soffierà ancora forte sull’Adriatico e sull’alto Ionio.