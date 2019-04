Pasqua con tempo stabile e clima primaverile

In queste festività pasquali osserveremo condizioni climatiche tipicamente primaverili: le temperature risulteranno oltre la norma, con valori massimi diffusamente sopra i 20 gradi e punte prossime ai 25 gradi in Sicilia. Tuttavia già a partire da lunedì il campo di alta pressione tenderà ad indebolirsi in coincidenza dell’arrivo di una perturbazione (la n. 5 del mese di aprile) in avvicinamento dalla penisola iberica. La parte più attiva del fronte ci investirà tra la seconda parte di lunedì e la giornata di martedì, con effetti significativi in termini di piogge, ma soprattutto di vento, a causa dell’intensa corrente sciroccale, umida e calda, che la sta precedendo. Mercoledì il tempo migliorerà al Centro-Sud mentre al Nord rimarrà variabile e instabile fino a venerdì.

Previsioni meteo per domenica. Giornata all’insegna del tempo buono o discreto su quasi tutta l’Italia. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Nord-Est mentre nel resto del Paese il cielo sarà attraversato da strati di nubi a quote medio alte. Possibili piogge occasionali sulle Alpi occidentali e nel Crotonese. Temperature ancora sopra le medie stagionali con punte prossime ai 25 gradi nel nord-ovest della Sicilia. Venti in prevalenza deboli al Centro-Nord; forte Scirocco sui mari attorno alle Isole e sul basso Tirreno, che risultano agitati; venti localmente molto forti sulla Sardegna e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per Pasquetta. Nuvolosità variabile su tutte le regioni, meno densa a inizio giornata sul Nord-Est. Al mattino deboli piogge isolate sull’est della Sicilia e nel sud-est della Calabria. Nel pomeriggio prime piogge sparse, in prevalenza deboli anche nel resto del Sud, su Lazio, zone interne di Abruzzo e Molise e sulla bassa Toscana. Dalla sera piogge in estensione anche al resto delle regioni centrali, sulla basse valle padana e sul centro-ovest del Piemonte. Possibili rovesci o temporali lungo le coste toscane. Venti da moderati a forti di Scirocco in tutto il Centro-Sud, fino localmente molto forti in Calabria e nelle Isole maggiori; ventoso per venti orientali anche in Pianura Padana e sull’alto Adriatico. Temperature superiori alla norma, specie al Centro-Sud.