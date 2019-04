Pasqua con tempo stabile e clima primaverile

La perturbazione n.4 si allontanerà definitivamente verso la Grecia, consentendo un miglioramento del tempo anche sul medio Adriatico e al Sud. Nel frattempo, la coda di una debole perturbazione atlantica, in transito sull’Europa centro-occidentale, lambirà appena l’Italia, specie le regioni più occidentali. Il resto della settimana proseguirà all’insegna del tempo in prevalenza stabile, specialmente nella seconda parte grazie al rinforzo dell’alta pressione sulla nostra Penisola.



Le previsioni aggiornate per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Anche venerdì tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con un po’ di nubi innocue o velature in transito al Nord-Ovest e sulle isole maggiori. Temperature in lieve aumento, specie nei valori minimi. Punte massime pomeridiane fino a 21-23 gradi al Nord, su Toscana, Lazio e isole. Venti di Scirocco in rinforzo sulla Sardegna. Anche la giornata di sabato e quella di Pasqua non riserveranno sorprese. Non è previsto infatti l’arrivo di perturbazioni: sull’Italia avremo soltanto il passaggio di strati di nubi alte, a tratti più compatte su Sardegna e Sicilia, che lasceranno comunque ampi spazi soleggiati. Il giorno di Pasquetta, al momento, si preannuncia senza fenomeni di rilievo, ma con qualche annuvolamento in più che potrà interessare alcune regioni centro-meridionali. Seguiranno ulteriori dettagli.