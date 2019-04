Pasqua con tempo bello e caldo primaverile

Quella di oggi sarà una giornata di Pasqua caratterizzata da tempo prevalentemente bello e temperature tipiche della primavera inoltrata, con valori che saranno oltre la norma ovunque e diffusamente supereranno i 20 gradi.

Il campo di alta pressione che protegge l'Italia tenderà però a indebolirsi e la perturbazione numero 5 di aprile si avvicinerà lentamente al nostro Paese. La parte più attiva del fronte investirà l'Italia tra la seconda parte di Pasquetta e la giornata di martedì, con effetti significativi in termini di piogge, ma soprattutto di vento, a causa dell’intensa corrente sciroccale, umida e calda, che la sta precedendo.

Foto: iStock/Getty Images

Previsioni meteo per Pasqua.La giornata di oggi trascorrerà all'insegna del tempo buono o discreto su quasi tutta l’Italia. Il tempo sarà prevalentemente soleggiato sulle Alpi centrali, sulle regioni adriatiche e nel Nord-Est; sul resto del Paese il cielo sarà attraversato da un po’ di nubi a quote medio alte. La sera possibili piogge isolate sul nord-est della Calabria.

Temperature senza variazioni di rilievo. Venti in prevalenza deboli al Centro-Nord; forte Scirocco sui mari attorno alle isole e sul basso Tirreno; venti localmente molto forti sulla Sardegna occidentale e sulla Sicilia.

Previsioni meteo per Pasquetta. Lunedì nuvolosità variabile su tutte le regioni, meno densa a inizio giornata sul Nord-Est. Domani al mattino deboli piogge isolate sull'est della Sicilia. Nel pomeriggio deboli piogge sparse al Sud. Dalla sera piogge sparse anche sulle regioni centrali, sulla basse valle padana, sul centro-ovest del Piemonte. Temperature superiori alla norma, specie al Centro-Sud. Venti di Scirocco di forte intensità al Centro-Sud, fino a burrascosi nei canali delle Isole maggiori, dove i mari risultano molto agitati, Le raffiche potranno superare i 100 km/h.