Pasqua con sole e clima tipicamente primaverile

Il rinforzo dell’alta pressione sta dando inizio a una fase di tempo stabile e prevalentemente soleggiato che ci accompagnerà probabilmente per il resto della settimana fino alla giornata di Pasqua. Questo tempo nel complesso buono sarà anche accompagnato da temperature sopra le medie stagionali, con valori pomeridiani che raggiungeranno punte anche superiori ai 20 gradi via via più diffuse.



Le previsioni aggiornate per le prossime ore.

Foto iStock/Getty Images

Anche la giornata di sabato e quella di Pasqua non riserveranno sorprese. Non è previsto infatti l’arrivo di perturbazioni: sull’Italia avremo soltanto il passaggio di strati di nubi alte, che lasceranno comunque ampi spazi soleggiati. Il giorno di Pasquetta, al momento, si preannuncia senza fenomeni di rilievo, ma con nubi via via più compatte che preannunciano un peggioramento previsto però a partire dalla giornata di martedì. Nel frattempo questo fase sarà accompagnata da venti di Scirocco in rinforzo dapprima sulle Isole maggiori, lunedì anche sul resto del Paese. Di conseguenza le temperature resteranno relativamente miti con punte massime intorno ai 20 gradi e localmente anche superiori.