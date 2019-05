Parte centrale della settimana più soleggiata e più calda

Mercoledì e giovedì tempo nel complesso discreto, tra sole e nuvole e con un po' di instabilità pomeridiana che favorirà la formazione di qualche temporale più che altro su rilievi del Nord e zone interne del Centro-Sud, mentre le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo. Poi nell'ultima parte della settimana tendenza a un nuovo peggioramento. Nel fine settimana instabilità più diffusa anche in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro; nuvole in aumento al Sud a causa di una perturbazione in risalita dal Nord Africa che, in particolare, domenica porterà piogge o rovesci sparsi e un calo termico in gran parte del Centro-Sud.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì cielo inizialmente nuvoloso in Liguria, Toscana e buona parte del Nord-Est, un po’ di nubi innocue in transito anche all’estremo Sud, più soleggiato nel resto d’Italia. Nel pomeriggio tempo instabile con sviluppo di isolati rovesci o temporali nelle zone interne del Centro, lungo l’Appennino settentrionale e le Prealpi centro-orientali con successivi sconfinamenti tra pomeriggio e sera anche in pianura su Friuli, Veneto, est Lombardia ed Emilia. Nella notte prossima non si esclude un temporale anche nel Torinese. Temperature stabili o in aumento, comprese da Nord a Sud tra 19 gradi e punte vicine ai 25 gradi. Venti in prevalenza deboli, con qualche rinforzo soltanto nel nord della Sardegna.

Previsioni meteo per giovedì. Giovedì prevarranno le schiarite al Nord-Ovest, sulle Alpi centrali, lungo le coste del Centro e in Sardegna. Nuvolosità variabile nel resto d’Italia. Ancora locale instabilità con sviluppo nelle ore centrali del giorno di alcuni rovesci o temporali nelle zone interne della Penisola e a ridosso delle Prealpi orientali con qualche sconfinamento verso il Veneto e la Puglia meridionale. Temperature senza variazioni di rilievo e vicine alla norma. Venti moderati di Maestrale nel Canale di Sicilia.

Foto iStock/Getty Images