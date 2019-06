Ondata di caldo africano al Nord la prossima settimana

Sabato rapida fase temporalesca al Nord con elevato rischio di rovesci e temporali che coinvolgeranno anche le regioni centrali. Le previsioni per le prossime ore.

Giungono conferme circa l’avvio di una seconda e molto più intensa ondata di calore a partire da giovedì 27 e dalle regioni settentrionali, in successiva estensione alle regioni centrali e, nell’ultimo weekend di giugno, anche al Sud. Potrebbe trattarsi di una fiammata di grande portata, con obiettivo tutta l’Europa centro-meridionale fino all’Inghilterra dove i termometri, nella seconda parte della prossima settimana, potranno raggiungere la soglia dei 40 gradi. La prossima settimana sarà dunque contrassegnata sull'Italia da un tempo in prevalenza soleggiato, garantito dall’alta pressione sub-tropicale che tenderà a interessare sempre di più le regioni settentrionali. Al Nord, soprattutto da metà settimana, si avrà un notevole aumento delle temperature con valori diffusamente oltre i 35°C. L’alta pressione andrà a estendersi anche verso le regioni centrali: in questo caso le zone interessate dall’incremento delle temperature saranno quelle interne e tirreniche. Il Sud a differenza rimarrà un po’ più ai margini e sarà esposto a moderati venti settentrionali che renderanno un po’ più sopportabile il caldo. Queste correnti risulteranno a tratti instabili favorendo lo sviluppo di nubi sulle zone interne e montuose dove non è escluso qualche breve e isolato temporale di calore.

Foto iStock/Getty Images