Oggi torna il sole anche al Sud

Nell'ultima parte della settimana l’alta pressione si estenderà a gran parte dell’Italia, garantendo così giornate di sole e temperature nuovamente al di sopra delle medie stagionali con punte intorno ai 20°C. L’assenza di precipitazioni al Nord però non potrà che peggiorare ulteriormente la grave siccità che sta colpendo queste regioni. L'inizio della prossima settimana vedrà ancora condizioni di tempo stabile poi intorno a mercoledì si prospetta l’arrivo di un fronte freddo da nord la cui tempistica e traiettoria è ancora affetta da significative incertezze.

Previsioni meteo per venerdì. Prevalenza di tempo soleggiato a parte il transito di qualche innocua nuvola. Temperature massime in leggera crescita e di nuovo leggermente sopra le medie al Nord. Sarà ancora una giornata ventilata al Centro-sud, ma comunque con venti in generale progressiva attenuazione.

Foto iStock/Getty Images

Previsioni meteo per sabato. Condizioni di bel tempo in tutta l’Italia con cielo sereno o a tratti velato. Temperature in ulteriore aumento nei valori massimi con punte intorno ai 20°C al Nord e sulle regioni tirreniche. Venti in ulteriore attenuazione, salvo dei locali rinforzi di Maestrale al Sud