Oggi temporali al Nord-Est

Per domenica è atteso un parziale peggioramento del tempo che coinvolgerà prevalentemente le regioni settentrionali: l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica infatti causerà un aumento della nuvolosità in gran parte del Nord, con rovesci e temporali che però si concentreranno più che altro su Alpi e Venezie; al Centro-Sud invece sarà un’altra giornata soleggiata e molto calda. In ogni caso questo primo peggioramento al Nord sarà il segnale di quel cambiamento della situazione meteo che caratterizzerà la prossima settimana, quando correnti relativamente più fresche e instabili si propagheranno su gran parte del Paese, portando numerosi temporali, prima al Centro-Nord, e poi nella parte centrale della settimana anche al Sud. L’aumento dell’instabilità sarà associato a un generale calo termico che spazzerà via il caldo di questi giorni. La diminuzione delle temperature sarà graduale, ma anche diffusa e importante: le temperature a metà settimana potrebbero anche far registrare valori al di sotto delle medie, specie sul versante adriatico della Penisola.

Previsioni meteo per domenica. Domenica giornata tra sole e nuvole al Nord, con rovesci e temporali già dal mattino sulle Alpi Orientali, in estensione nel pomeriggio anche a resto del Triveneto, Lombardia Orientale ed Emilia Occidentale. Bel tempo invece al Centro-Sud e Isole, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in leggero calo al Nord, in lieve crescita invece al Sud. La nostra previsione per domani ha un Indice di Affidabilità medio al Nord (IdA 80-85), alto nel resto d’Italia (IdA 90).

Previsioni meteo per lunedì. Lunedì bel tempo in Abruzzo, Molise, Lazio e Sud. Alternanza tra sole e nuvole nel resto d’Italia: al mattino qualche acquazzone lungo le coste dell’Alto Adriatico; nel pomeriggio rovesci e temporali isolati su Alpi, Venezie, Emilia e Appennino Umbro-Marchigiano. Temperature massime in diminuzione nel versante adriatico, in crescita invece in Calabria e nelle Isole Maggiori, con punte anche di 36-37 gradi.

Foto iStock/Getty images