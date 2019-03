Oggi tempo variabile al Centro-sud

Stiamo assistendo a un colpo di coda dell’inverno, con un progressivo calo termico. Un fronte freddo arrivato dal Nord Europa, accompagnato da un rinforzo dei venti settentrionali, sta infatti determinando un sensibile abbassamento delle temperature a iniziare dal Nord, che martedì si estenderà anche al Centro e al Sud. Si tratta della perturbazione nr. 6 del mese, che martedì e mercoledì insisterà sul medio Adriatico e sulle nostre regioni meridionali, con rovesci e temporali. Da giovedì, invece, si prevede un nuovo rinforzo dell’alta pressione, con un progressivo miglioramento del tempo su gran parte del territorio, grazie all’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Europa. Il tempo sarà quindi stabile quasi ovunque e le temperature torneranno ad aumentare soprattutto al Centro-Nord.

Previsioni meteo per martedì. Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord, con più nuvole solo in Romagna. Nubi nel resto del Paese, più compatte e accompagnate da piogge sparse sulle regioni adriatiche. Rovesci isolati anche tra Toscana e Lazio, su Basilicata, Sardegna e Sicilia. Deboli nevicate su Marche e Abruzzo oltre 800/1300 metri. Entro sera peggioramento più diffuso al Sud, con rovesci e temporali, anche forti nella notte in Basilicata e Calabria. Temperature in calo quasi ovunque nei valori minimi, clima piuttosto freddo a inizio giornata, soprattutto al Nord; massime pomeridiane in diminuzione al Centro-Sud e Isole, in rialzo al Nord-Est. Ancora ventoso sul medio e alto Adriatico e sull’Appennino centrale, venti moderati settentrionali anche in Toscana e Sardegna. In prevalenza poco mossi i mari del Sud; mossi o molto mossi i mari del Centro-Nord e il Canale di Sicilia.

Previsioni meteo per mercoledì. Giornata soleggiata al Nord, poche nubi anche in Toscana. Nuvoloso o molto nuvoloso nel resto dell’Italia con piogge al mattino su Abruzzo, Molise, al Sud e Sicilia con nevicate intorno ai 1200 metri in Abruzzo e Molise. Dal pomeriggio ancora qualche pioggia debole e intermittente al Sud, rovesci sulle Isole maggiori, piogge più intense e anche a carattere temporalesco sulla Sicilia. Temperature in ulteriore calo al Sud. Venti moderati da nordest al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, di Tramontana sul mar Ligure, ventilato per venti orientali anche in Val Padana.

Foto iStock/Getty Images