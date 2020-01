Oggi tempo stabile e soleggiato

Una vasta area di alta pressione determinerà le condizioni meteorologiche sull’Italia nei primi giorni del nuovo anno. L’aria relativamente mite che accompagna l’anticiclone favorirà un rialzo delle temperature, destinate a riportarsi al di sopra la media, specialmente nelle aree più soleggiate del Nord e in particolare sulle Alpi dove, tra mercoledì e venerdì, la quota dello zero termico si porterà attorno ai 3000 metri. La stabilità atmosferica attesa nei prossimi giorni determinerà la sostanziale assenza di precipitazioni, una ventilazione in ulteriore attenuazione e, fino a giovedì, condizioni favorevoli alla formazione di nebbie o strati di nubi molto basse in Pianura Padana. Un temporaneo peggioramento del tempo si profila tra la fine di sabato e domenica, principalmente sulle regioni adriatiche e meridionali lambite da un nucleo di aria fredda in discesa dalla Scandinavia e diretto verso i Balcani e l’Europa orientale.

Previsioni meteo per giovedì. Tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese. Al primo mattino nebbie localmente anche fitte in pianura tra est del Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e basso Veneto. La sera nuvolosità in aumento su Liguria, basso Piemonte, Emilia e Toscana. Temperature: in generale stazionarie, salvo per locale diminuzione dei valori massimi nelle aree nebbiose. Venti in prevalenza deboli con qualche rinforzo su Adriatico, Ionio e ovest della Sicilia.

Previsioni meteo per venerdì. Al Centro-nord e sulla Sardegna cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso con nubi a tratti più dense tra Liguria centro-orientale e alta Toscana. Dalla sera tendenza a rasserenamenti a partire dalle regioni di Nordovest. Nella notte locali deboli piogge o pioviggini su Liguria di Levante e alta Toscana. Al Sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato con velature di passaggio più probabili in serata. Venti moderati di Libeccio sul Mar Ligure, da deboli a moderati nord-occidentali su mare Adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Temperature minime in lieve rialzo al Centro-nord massime stazionarie o in lieve flessione al Nord e sulla Toscana, in lieve aumento nel resto del Paese e generalmente al di sopra della norma.

Foto iStock/Getty Images