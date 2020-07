Oggi tempo stabile con temperature in calo al Centro-Nord

A fine giornata un po’ di instabilità al Nord-Est a causa di un fronte freddo atlantico (perturbazione numero 3 del mese) che lambirà le regioni settentrionali, favorendo la formazione di un po’ di temporali sulle Venezie e poi, nel corso della notte, anche su Emilia e Romagna. Nello scivolare lungo l’Adriatico, martedì questa perturbazione si limiterà ad attivare freschi venti settentrionali, che favoriranno un sensibile abbassamento delle temperature, senza portare fenomeni degni di nota. Da mercoledì protagonista tornerà l’alta pressione, che occuperà gran parte del Paese: per tutto il resto della settimana ci attende quindi un tempo in generale soleggiato e stabile. Da giovedì anche il caldo tornerà ad aumentare, specie al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì. Martedì prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; solo al mattino insisterà un po’ di nuvolosità in Lombardia, Emilia, Basso Veneto, Romagna, Alta Toscana, Marche e Abruzzo, comunque con pochi scrosci di pioggia per lo più confinati sull’Appennino Emiliano. Temperature massime in calo in gran parte del Centro-Nord e Sardegna, stazionarie o in lieve crescita al Sud. Venti localmente forti di Bora sull’Adriatico, settentrionali in Liguria e al Sud, con rinforzi di Maestrale nelle Isole Maggiori; altrove venti in prevalenza deboli.

Previsioni meteo per mercoledì. Mercoledì bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature massime in leggero calo nelle estreme regioni meridionali, in crescita nel resto d’Italia. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio, venti deboli altrove.